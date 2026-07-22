Man slogs medvetslös på torget i natt

En man slogs medvetslös i centrala Kungsbacka sent under torsdagskvällen.
Det hela utspelade sig strax efter 23.00 på torsdagskvällen på torget i centrala Kungsbacka.
– Det är någon som kommit bakifrån och slagit till en man i bakhuvudet. Han svimmade av en kort stund, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson.
Såväl ambulans som polis kallades till platsen.
Det finns inga uppgifter om mannen, som är i 60-årsåldern, behövde söka vård.
En anmälan om misshandel har upprättats, men det finns i nuläget ingen misstänkt person.
Riksdagspolitikern har kallats för ”äckel” och ”maktgalen nazisthora”
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.