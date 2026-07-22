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NYHETER 2026-07-24 KL. 07:15

Man slogs medvetslös på torget i natt

Av Carl Johan Mårtensson

En man slogs medvetslös i centrala Kungsbacka sent under torsdagskvällen.

Man slogs medvetslös på torget i natt
En man slogs medvetslös på torget i Kungsbacka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det hela utspelade sig strax efter 23.00 på torsdagskvällen på torget i centrala Kungsbacka.

– Det är någon som kommit bakifrån och slagit till en man i bakhuvudet. Han svimmade av en kort stund, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson.

Såväl ambulans som polis kallades till platsen.

Det finns inga uppgifter om mannen, som är i 60-årsåldern, behövde söka vård.

En anmälan om misshandel har upprättats, men det finns i nuläget ingen misstänkt person.



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