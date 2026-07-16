Josefine lämnar proffslivet – här är nya klubbadressen

Av Ronny Karlsson

Kungsbackastjärnan Josefine Rybrink lämnar proffslivet i England. Nu är det klart med ny klubbadress i Sverige.



Josefine Rybrink flyttar hem till Sverige igen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

28-åringen som spelat i både Onsala BK och Kungsbacka DFF lämnade BK Häcken efter säsongen 2024.

I januari 2025 blev det klart med spel i Tottenham i England.

Men när kontraktet gick ut i våras stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning i den engelska klubben.

Nu står det i stället klart att hon flyttar hem till BK Häcken i damallsvenskan. Kontraktet är skrivet på 3,5 år.

– Det är väldigt skönt att ha skrivit på. Det känns som att vara hemma igen. Jag vänder hem av många anledningar. Jag trivdes väldigt bra här. De åren gav mig väldigt mycket både som person och fotbollsspelare och mitt möte med Elena Sadiku gav mig en väldigt bra bild av henne och laget, säger Josefine Rybrink till klubbens hemsida.

Det blev 19 matcher i Tottenham-tröjan för mittbacken som tycker att Englands-äventyret var en upplevelse. Men att komma hem betyder mycket.

– Jag har saknat att få vara nära familj och vänner men även klubben väldigt mycket. Det känns väldigt fint att få vara tillbaka. London är en fin stad men Göteborg är den bästa. Jag ser fram emot att komma igång och träna och att få spela inför fansen på Nordic Wellness Arena igen, säger Josefine Rybrink.

Fotbollschefen Martin Ericsson är glad över värvningen.

– Det känns både bra och glädjande att Josefine väljer att komma tillbaka hem till oss igen. Hon är en otroligt skicklig fotbollsspelare både offensivt och defensivt som nu också byggt på sig värdefull erfarenhet i England. Med Josefine får vi ytterligare spets och konkurrens i vår försvarslinje, där hon kan spela såväl mittback som ytterback. Vi ser fram emot att se henne i den gulsvarta tröjan igen och hälsar varmt välkommen tillbaka! säger Martin Ericsson.