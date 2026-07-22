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NYHETER 2026-07-24 KL. 12:15
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Dags att se framåt – Lena lämnar vd-rollen på slottet

Av Christina Nordwall

Uppdraget var tydligt och nu är det dags att lämna över och blicka framåt. Under Lena Salomonssons tid som interim vd på Tjolöholms slott har ett omfattande förändringsarbete genomförts.
– Jag har skapat en stabilare grund och nu är det fullt fokus framåt när ordinarie vd tar över, säger hon.

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