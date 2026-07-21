Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu

Flera dagar av lågtryck och kallare väder verkar ha tryckt ner badtempen. Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.
Förra veckan bjöd på en rejäl värmebölja – något som även satte sina spår på badvattentemperaturerna på Kungsbackas mest populära badplatser. I slutet av veckan visade tempen på hela 24 grader i Lygnern och Stora Hornsjön.
Men under helgen drog ett lågtryck in över kommunen och vi har nu fått vänja oss vid betydligt mer beskedliga sommartemperaturer. Det verkar också ha dragit ned badtempen ett par snäpp.
Så varmt är det på din badplats just nu:
Gårda brygga: 19 grader (22 juli)
Utholmen: 18 grader (22 juli)
Smarholmen: 18 grader (21 juli)
Åsa Vita Sand: 18 grader (22 juli)
Lygnern: 20 grader (22 juli)
Stora Hornsjön: 21 grader (22 juli)
Tjolöholm: 19 grader (22 juli)
Torstensvik: 19 grader (22 juli)
Stora Iglakärr: 22 grader (22 juli)
Hanhals: 19 grader (22 juli)
Lerkils: 19 grader (22 juli)
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.