Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu

Av Carl Johan Mårtensson

Flera dagar av lågtryck och kallare väder verkar ha tryckt ner badtempen. Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.



Badkruka? Då verkar lösningen stavas sjö just nu. Arkivfoto: Stefan Pettersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Förra veckan bjöd på en rejäl värmebölja – något som även satte sina spår på badvattentemperaturerna på Kungsbackas mest populära badplatser. I slutet av veckan visade tempen på hela 24 grader i Lygnern och Stora Hornsjön.

Men under helgen drog ett lågtryck in över kommunen och vi har nu fått vänja oss vid betydligt mer beskedliga sommartemperaturer. Det verkar också ha dragit ned badtempen ett par snäpp.





Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 19 grader (22 juli)

Utholmen: 18 grader (22 juli)

Smarholmen: 18 grader (21 juli)

Åsa Vita Sand: 18 grader (22 juli)

Lygnern: 20 grader (22 juli)

Stora Hornsjön: 21 grader (22 juli)

Tjolöholm: 19 grader (22 juli)

Torstensvik: 19 grader (22 juli)

Stora Iglakärr: 22 grader (22 juli)

Hanhals: 19 grader (22 juli)

Lerkils: 19 grader (22 juli)

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