Debatt: Boende en fråga om social rättvisa

Dagens debattartikal handlar om boende.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är genom bostadspolitiken som moderaterna driver sin politik i Kungsbacka. Det pratas mycket om blandade upplåtelseformer, men för moderaterna så är det äganderätten som är det viktigaste.

Det ger större frihet och bättre möjligheter att forma sina egna liv, enligt moderaterna.

I Kungsbacka finns det tre upplåtelseformer, äganderätt, bostadsrätt samt hyresrätter. Från socialdemokraterna har vi motionerat om en upplåtelseform som heter kooperativa hyresrätter, samt ett antal gånger haft uppe frågan om kooperativa hyresrätter i kommunfullmäktige utan något gensvar förutom från Liberalerna Ullrika Landgren som lovade att ta frågan vidare.

Jo, vi fick ett svar till från Lisa Andersson K- S ordförande tillika moderat som talade om att snart så införs ägarlägenheter i flerfamiljshus.

Nu har det kommit två insändare om boendet i Kungsbacka dels av Max Ramström och Thure Sandén båda moderater som pläderar för ägarlägenheter samt en från en invånare som hamnat i svår situation som undrar om vem ska få bo i Kungsbacka?

Detta visar att Moderaterna är mest intresserade av att bygga bygga äganderätter, vilket innebär att det är plånboken som avgör vilka som ska bo i Kungsbacka.

För oss Socialdemokrater är boendet en fråga om social rättvisa. Det handlar om trygghet, gemenskap att människor kan få boende efter behov och förmåga, inte efter plånbokens storlek.

Kooperativa hyresrätter är en boende som är demokratisk och erbjuder både trygghet som gemenskap. Visst det kostar en mindre slant att flytta in och bli medlem i föreningen men rösträtten följer med. Pengarna fås tillbaka med indexuppräkning när boendet upphör,

till skillnad från äganderätt där försäljning sker med vinstutdelning och varenda krona fås tillbaka för de utlägg och betalningar som gjorts under boendet.

Kent Stenhammar

Socialdemokrat

Ersättare i kommunfullmäktige