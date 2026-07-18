Debatt: Skriv fler tillbud inom vården

Peter Johansson, kommunal.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Gemensam insats och bemanningsplanering, fler distrikt, fler verksamhetschefer, fler enhetschefer, utvecklare och planerare. Ja, fler av allt som handlar om administration och att tala om för andra hur, var och när man skall vara på jobbet. Det funkar uppenbarligen inte varken i verkligheten eller ekonomiskt.

Ett gigantiskt övertidsuttag redan under 2025 fortsätter i samma stil under 2026.

Lösningen är att planera bättre??

I en förvaltning där medarbetarna inte kan planera livet mer än 4 veckor framåt och i februari skall anmäla in resterande semesterledighet för resten av året. Vem har koll på det och vad är det som skall planeras bättre?

Giben fungerar inte, hamnar för långt ifrån verkligheten och slukar resurser, både ekonomiska och bemanningsmässigt , som behövs närmast vårdtagaren.

Personalen ute i verksamheten behöver involveras mer i både i insatsplanering och sin egen schemaläggning. På det viset får man sin personal att trivas, må bra och stanna kvar. Det håller inte att tappa kompetens och erfarenhet i tillsynes obegripliga omorganisationer.

Om grafen/budget säger två personal och man sätter in tre så blir det en merkostnad, inget konstigt. Men om det verkliga behovet är just tre eller kanske fyra personal så är det fel på grafen och behovsmätningen. Det behöver bemannas upp för att kunna bedriva en hållbar vård och omsorg. Både för omsorgstagare och för en hållbar arbetsmiljö för personal.

Nu liknar bemanningen på vård och omsorg som om vi befinner oss i en pandemi. Den var såvitt jag vet över 2022 men blev det nya normala. Mat medicin och påklädning, är det så vi vill ha det?

Jag uppmanar våra medlemmar och övriga medarbetare att skriva fler tillbud på sin arbetsmiljö när det inte fungerar och förknippas detta skrivande av tillbud med någon form av negativ reaktion från arbetsgivaren så vill Kommunal i Kungsbacka få detta till sig.

Peter Johansson

Sektionsordförande Kommunal Kungsbacka