Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-24 KL. 06:45
Premium

Unika fyndet – fiskedrag var 5000 år gammal pilspets

Av Sven Lundstedt

Det Magnus Pålsson såg på marken var inte ett fiskedrag, som han trodde. Det visade sig vara en 5000 år gammal pilspets, inte heller vilken pilspets som helst.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-07-24 KL. 06:45
Unika fyndet – fiskedrag var 5000 år gammal pilspets
Premium | NYHETER 2026-07-23 KL. 20:45
Fin kväll för musikalartister på Tjolöholm
Premium | NYHETER 2026-07-23 KL. 20:00
Hårda ord i sociala media – men också från politiker
Premium | NYHETER 2026-07-23 KL. 19:00
Storckenfeldts vardag – att leva med hat och hot
Premium | NYHETER 2026-07-23 KL. 18:00
Årliga turistattraktionen – dags för slåtter på Tjolöholm
Premium | NYHETER 2026-07-23 KL. 16:00
Badplatserna har inspekterats – här är bristerna
NYHETER 2026-07-23 KL. 14:00
Så varmt är det på din badplats just nu
NYHETER 2026-07-23 KL. 12:59
Bilaffär anmäls – började att krångla fyra dagar efter inköp
Premium | NYHETER 2026-07-23 KL. 12:10
Boende oroas över hög fart – många barn i området
NYHETER 2026-07-23 KL. 11:29
Soligt idag – men snart vänder vädret i Kungsbacka

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-22 KL. 14:17
Trafikolycka med flera fordon på E6 – vägen stängdes av
NYHETER 2026-07-22 KL. 09:12
Fem bilar fick krossade rutor – värdesaker stals
Premium | NYHETER 2026-07-22 KL. 08:10
Onsalabon vill krossa ”myten” om parkslide
Premium | NYHETER 2026-07-23 KL. 08:02
Boende klagar på grannes eldande – "luktar plast"
Premium | NYHETER 2026-07-22 KL. 07:15
Ingrodd smuts och dåliga rutiner i köket på boende

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.