Man begärs häktad för två våldtäkter i Kungsbacka

Av Ronny Karlsson

En man från Kungsbacka har begärts häktad för två stycken våldtäkter. En av våldtäkterna tros ha skett på ett uteställe i centrala Kungsbacka.



En man från Kungsbacka begärs häktad misstänkt för två våldtäkter.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är en man i 35-årsåldern som begärs häktad för två fall av våldtäkt. Båda våldtäkterna ska enligt åklagaren ha skett under onsdagen.

En av våldtäkterna ska ha skett på en plats i centrala delarna av staden och den andra på ett uteställe i centrala Kungsbacka.

Mannen anhölls i sin frånvaro samma dag och kunde också gripas och anhållas på kvällen den dagen.

En häktningsförhandling genomförs under fredagseftermiddagen.