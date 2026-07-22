Man begärs häktad för två våldtäkter i Kungsbacka

En man från Kungsbacka har begärts häktad för två stycken våldtäkter. En av våldtäkterna tros ha skett på ett uteställe i centrala Kungsbacka.
Det är en man i 35-årsåldern som begärs häktad för två fall av våldtäkt. Båda våldtäkterna ska enligt åklagaren ha skett under onsdagen.
En av våldtäkterna ska ha skett på en plats i centrala delarna av staden och den andra på ett uteställe i centrala Kungsbacka.
Mannen anhölls i sin frånvaro samma dag och kunde också gripas och anhållas på kvällen den dagen.
En häktningsförhandling genomförs under fredagseftermiddagen.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.