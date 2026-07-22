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NYHETER 2026-07-24 KL. 08:00
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Soffköp anmäls – sittdynor ersätts men i fel färg

Av Ronny Karlsson

När sittdynorna till soffan ändrade form efter bara sju månader erbjöds Kungsbackabon nya dynor.
Problemet? De skulle inte vara i samma färg. Nu anmäls ärendet till Allmänna reklamationsnämnden.

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