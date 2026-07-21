Efter kritiken mot BUP: "Inte medicinskt prioriterade"

Hälso- och sjukvården är inte skyldig att utfärda intyg som underlättar ett besök på Liseberg för funktionshindrade barn med till exempel ADHD. Det är i korthet det mejlsvar NH fick från Region Halland när tidningen, med anledning av att en familj nekats att få ett intyg från BUP i Kungsbacka, sökte lämplig intervjuperson inom regionens organisation.
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