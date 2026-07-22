Man häktad – kvinna ska ha utsatts för två våldtäkter

Två våldtäkter under samma natt, varav en på ett uteställe. Det ska en kvinna ha utsatts för i centrala Kungsbacka enligt åklagaren. Nu har en man i 35-årsåldern häktats.
Det var under natten mot onsdag som de båda våldtäkterna ska ha ägt rum enligt åklagaren. Mannen som nu häktats misstänks för att ha våldtagit samma kvinna på två olika platser.
– Det är ett brott inomhus och ett brott utomhus och det har gått lite tid mellan de båda gångerna. Det handlar om två olika brott, säger åklagare Jon Lindahl.
Mannen i 35-års åldern greps och häktades under onsdagskvällen.
Den misstänkte mannen nekar till brotten men begärdes häktad tidigare under fredagen. Under fredagseftermiddagens häktningsförhandling häktades han för de båda våldtäkterna.
Lindahl säger att de båda har åtminstone känt till varandra sedan tidigare.
– Det är inte så att de var tillsammans, men någon bekantskap ska de ha som jag förstår det.
Nu har åklagaren två veckor på sig att väcka åtal för de båda våldtäkterna, men åklagaren kan också begära mer tid för utredningen om så behövs.
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