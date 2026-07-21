Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-07-22 KL. 21:00
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Rekordmånga scouter redo för stora lägret

Av Sven Lundstedt

Scouterna i Fjärås packar bilen inför resan till scoutlägret Jamboree26 med över 18000 deltagare. I en hel vecka lever de lägerliv i Skåne tillsammans med scouter från hela världen.

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