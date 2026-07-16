Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-07-21 KL. 10:00

Debatt: Vi vill ha fler cykelvägar i Kungsbacka

Debatt: Vi vill ha fler cykelvägar i Kungsbacka
Emilia Luttu (MP), Kungsbacka, Elisabeth Sahlsten (MP), Gröna Seniorer och Jan Riise (MP), riksdagsledamot.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Miljöpartiet i Kungsbacka vill ha trygga cykelvägar. Det är vägar där små barn kan lära sig cykla utan livet som insats och där både unga och äldre säkert kan ta sig med cykel till skola, jobb, service och fritidsaktiviteter.

Vi vill ha trygga cykelöverfarter. Barnen ska inte förväntas kunna läsa av bilförare och avgöra vem som kommer att stanna och inte. Många föräldrar känner oro för att låta sina barn gå eller cykla själva till skolan. Då skjutsar de dem, vilket leder till ökat stillasittande bland barn och unga.

Statistik visar att barns cyklande har minskat drastiskt. Barn och ungdomar cyklar omkring hälften så långt nu jämfört med för 30 år sedan. Vi måste tänka större och se cykeln som ett självklart färdsätt som är bra för klimatet, samhället och hälsan. Men då behövs bättre förutsättningar för alla cyklister.

I staden vill vi bredda gång- och cykelvägar och separera dem. Vi är många som promenerar och cyklar i Kungsbacka och vi måste kunna mötas smidigt. Samtidigt utvecklas lådcyklar och diverse arbetscyklar som blir allt mer populära. Vi vill att stadsplanerarna anpassar cykelvägarna för detta också genom jämnare underlag på cykelvägarna och mindre skarpa kurvor.

Även utanför stadskärnan vill vi i Miljöpartiet bygga sammanhängande gång- och cykelvägar runt alla kommunens skolor. Ingen ska behöva cykla längs med landsvägarna för att ta sig till bussen, skolan eller fritidsaktiviteten. Därför vill vi också ha säkra cykelvägar till kommunens badplatser och utflyktsmål, som Naturum Fjärås Bräcka, Tjolöholms slott, Äskhults By och Stättareds 4H gård.

Miljöpartiet i Kungsbacka vill satsa på cykelvägar. I vårt budgetförslag för 2027 vill vi omdisponera medel avsedda för breddning av gator i innerstaden till satsning på cykelvägar.

Kungsbacka vinner på grön politik.

Emilia Luttu (MP), Kungsbacka

Elisabeth Sahlsten (MP), Gröna Seniorer

Jan Riise (MP), Riksdagsledamot



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-07-21 KL. 10:00
Debatt: Vi vill ha fler cykelvägar i Kungsbacka
DEBATT 2026-07-20 KL. 14:30
Debatt: Boende en fråga om social rättvisa
DEBATT 2026-07-20 KL. 11:00
Debatt: Vi är många kvinnor inom SD
DEBATT 2026-07-19 KL. 13:00
Debatt: Ingen tog ansvar – vi fick söka vård i Tyskland
DEBATT 2026-07-19 KL. 10:00
Debatt: Låt unga möta politiken på riktigt
DEBATT 2026-07-18 KL. 15:00
Debatt: Psykisk ohälsa är en stor utmaning
DEBATT 2026-07-18 KL. 11:00
Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser
DEBATT 2026-07-17 KL. 14:00
Debatt: Fler måste ställa krav på vården
DEBATT 2026-07-17 KL. 10:00
Debatt: Sunt förnuft när det gäller skolskjuts
DEBATT 2026-07-16 KL. 14:30
Debatt: Hur går det med visionen för bostäder?

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-07-20 KL. 14:30
Debatt: Boende en fråga om social rättvisa
DEBATT 2026-07-19 KL. 13:00
Debatt: Ingen tog ansvar – vi fick söka vård i Tyskland
DEBATT 2026-07-20 KL. 11:00
Debatt: Vi är många kvinnor inom SD
DEBATT 2026-07-21 KL. 10:00
Debatt: Vi vill ha fler cykelvägar i Kungsbacka

Fler nyheter

Just nu: Tappade säckar skapar problem på SäröledenBlåljus: Stökig kvinna försökte bita polis i nattNyheter: Olycka på Onsalavägen – stor trafikpåverkan under morgonenSport: En dag bland 15 000 tävlande på O-ringen
Sänggrind lämnades öppen – boende bröt höften
NYHETER 2026-07-21 KL. 09:08
Premium

Sänggrind lämnades öppen – boende bröt höften

TV-klipp och nyheter

Trafikbråk urartade – äldre man åtalas för misshandel
2026-07-21 KL. 06:45
Premium

Trafikbråk urartade – äldre man åtalas för misshandel

Debatt: Vi vill ha fler cykelvägar i Kungsbacka
2026-07-21 KL. 10:00

Debatt: Vi vill ha fler cykelvägar i Kungsbacka

En dag bland 15 000 tävlande på O-ringen
2026-07-20 KL. 21:00
Premium

En dag bland 15 000 tävlande på O-ringen

Rådet – snart dags att förebygga måsproblemen
2026-07-20 KL. 19:00
Premium

Rådet – snart dags att förebygga måsproblemen

Stökig kvinna försökte bita polis i natt
NYHETER 2026-07-21 KL. 07:08

Stökig kvinna försökte bita polis i natt

Olycka på Onsalavägen – stor trafikpåverkan under morgonen
NYHETER 2026-07-21 KL. 06:53

Olycka på Onsalavägen – stor trafikpåverkan under morgonen

Ercan ger inte upp hoppet om alkoholtillstånd i Åsa
NYHETER 2026-07-20 KL. 20:00
Premium

Ercan ger inte upp hoppet om alkoholtillstånd i Åsa

Nöter målvaktsspelets grunder mitt i sommaren
SPORT 2026-07-20 KL. 18:00
Premium

Nöter målvaktsspelets grunder mitt i sommaren

Smaker från 24 länder intar torget:
NYHETER 2026-07-20 KL. 17:00
Premium

Smaker från 24 länder intar torget: "Mat förbrödrar"

Brand i villa i Kullavik
NYHETER 2026-07-20 KL. 16:42

Brand i villa i Kullavik

Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu
NYHETER 2026-07-20 KL. 15:53

Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu

Debatt: Boende en fråga om social rättvisa
DEBATT 2026-07-20 KL. 14:30

Debatt: Boende en fråga om social rättvisa

Ett lag kvar – ett lag får lämna golfens högsta serie
SPORT 2026-07-20 KL. 13:00

Ett lag kvar – ett lag får lämna golfens högsta serie

Fel saker slängs i toaletten – då blir det badförbud
NYHETER 2026-07-20 KL. 12:30
Premium

Fel saker slängs i toaletten – då blir det badförbud

Renovering pågår – men vad händer med hörnlokalen?
NYHETER 2026-07-20 KL. 11:50
Premium

Renovering pågår – men vad händer med hörnlokalen?

Debatt: Vi är många kvinnor inom SD
DEBATT 2026-07-20 KL. 11:00

Debatt: Vi är många kvinnor inom SD

Tjuvar misslyckades att göra inbrott i sommarstuga
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:00

Tjuvar misslyckades att göra inbrott i sommarstuga

Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka
NYHETER 2026-07-20 KL. 08:00

Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka

Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden
NYHETER 2026-07-20 KL. 07:30
Premium

Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden

Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölder
NYHETER 2026-07-20 KL. 06:45
Premium

Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölder

Historisk värvning för Pirates:
SPORT 2026-07-19 KL. 18:00
Premium

Historisk värvning för Pirates: "Hon kommer att bli en profil"

Två olika trädgårdar öppnade för besökare
NYHETER 2026-07-19 KL. 16:50
Premium

Två olika trädgårdar öppnade för besökare

Kungsbacka tog guld och silver vid SM i boule
NYHETER 2026-07-19 KL. 15:00
Premium

Kungsbacka tog guld och silver vid SM i boule

Debatt: Ingen tog ansvar – vi fick söka vård i Tyskland
DEBATT 2026-07-19 KL. 13:00

Debatt: Ingen tog ansvar – vi fick söka vård i Tyskland

Par åtalas – misstänks ha ljugit om bilnyckel
NYHETER 2026-07-19 KL. 11:00
Premium

Par åtalas – misstänks ha ljugit om bilnyckel

Debatt: Låt unga möta politiken på riktigt
DEBATT 2026-07-19 KL. 10:00

Debatt: Låt unga möta politiken på riktigt

4 000 föreställningar – men Per kan inte få nog av scenen
KULTUR & NÖJE 2026-07-19 KL. 08:30
Premium

4 000 föreställningar – men Per kan inte få nog av scenen

Kungsbackabon Per Fritzell njuter av varje föreställning

Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen
NYHETER 2026-07-19 KL. 07:45

Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-07-21 KL. 10:37
Tappade säckar skapar problem på Säröleden
DEBATT 2026-07-21 KL. 10:00
Debatt: Vi vill ha fler cykelvägar i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-21 KL. 09:08
Sänggrind lämnades öppen – boende bröt höften
NYHETER 2026-07-21 KL. 07:08
Stökig kvinna försökte bita polis i natt
NYHETER 2026-07-21 KL. 06:53
Olycka på Onsalavägen – stor trafikpåverkan under morgonen
Premium | NYHETER 2026-07-21 KL. 06:45
Trafikbråk urartade – äldre man åtalas för misshandel
Premium | SPORT 2026-07-20 KL. 21:00
En dag bland 15 000 tävlande på O-ringen
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 20:00
Ercan ger inte upp hoppet om alkoholtillstånd i Åsa
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 19:00
Rådet – snart dags att förebygga måsproblemen
Premium | SPORT 2026-07-20 KL. 18:00
Nöter målvaktsspelets grunder mitt i sommaren
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 17:00
Smaker från 24 länder intar torget: "Mat förbrödrar"
NYHETER 2026-07-20 KL. 16:42
Brand i villa i Kullavik

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.