Debatt: Vi vill ha fler cykelvägar i Kungsbacka

Emilia Luttu (MP), Kungsbacka, Elisabeth Sahlsten (MP), Gröna Seniorer och Jan Riise (MP), riksdagsledamot.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Miljöpartiet i Kungsbacka vill ha trygga cykelvägar. Det är vägar där små barn kan lära sig cykla utan livet som insats och där både unga och äldre säkert kan ta sig med cykel till skola, jobb, service och fritidsaktiviteter.

Vi vill ha trygga cykelöverfarter. Barnen ska inte förväntas kunna läsa av bilförare och avgöra vem som kommer att stanna och inte. Många föräldrar känner oro för att låta sina barn gå eller cykla själva till skolan. Då skjutsar de dem, vilket leder till ökat stillasittande bland barn och unga.

Statistik visar att barns cyklande har minskat drastiskt. Barn och ungdomar cyklar omkring hälften så långt nu jämfört med för 30 år sedan. Vi måste tänka större och se cykeln som ett självklart färdsätt som är bra för klimatet, samhället och hälsan. Men då behövs bättre förutsättningar för alla cyklister.

I staden vill vi bredda gång- och cykelvägar och separera dem. Vi är många som promenerar och cyklar i Kungsbacka och vi måste kunna mötas smidigt. Samtidigt utvecklas lådcyklar och diverse arbetscyklar som blir allt mer populära. Vi vill att stadsplanerarna anpassar cykelvägarna för detta också genom jämnare underlag på cykelvägarna och mindre skarpa kurvor.

Även utanför stadskärnan vill vi i Miljöpartiet bygga sammanhängande gång- och cykelvägar runt alla kommunens skolor. Ingen ska behöva cykla längs med landsvägarna för att ta sig till bussen, skolan eller fritidsaktiviteten. Därför vill vi också ha säkra cykelvägar till kommunens badplatser och utflyktsmål, som Naturum Fjärås Bräcka, Tjolöholms slott, Äskhults By och Stättareds 4H gård.

Miljöpartiet i Kungsbacka vill satsa på cykelvägar. I vårt budgetförslag för 2027 vill vi omdisponera medel avsedda för breddning av gator i innerstaden till satsning på cykelvägar.

Kungsbacka vinner på grön politik.

Emilia Luttu (MP), Kungsbacka

Elisabeth Sahlsten (MP), Gröna Seniorer

Jan Riise (MP), Riksdagsledamot