Debatt: Liv och hälsa riskeras inom omsorgen

Detbattartikeln handlar om vård och ekonomi.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vård och omsorg i Kungsbacka har hamnat i ett katastrofläge. Med ett ekonomiskt underskott på nästan 40 miljoner kronor i år riskeras liv och hälsa för omsorgstagare och personal. Sjukfrånvaro och ohälsa kommer att öka dramatiskt.

Det är i omsorgen om våra svagaste, äldre och funktionsvarierade, som samhället prövas. I Kungsbacka har den ledande högeralliansen tydligt visat att det är viktigare med skattesänkning än att ge behövande medborgare trygghet och omsorg.

I april bedömdes att underskottet för Vård och omsorg skulle hamna på drygt 10 miljoner. Redan i maj såg förvaltningen för Vård och omsorg att det skulle bli 37,7 miljoner. Hur har man räknat? Att antalet äldre med omsorgsbehov ständigt ökar är ingen nyhet. Omsorgen är planerbar. Eller är pengarna slut på grund av skattesänkningen? Den ökade privatiseringen av omsorgen innebär också att skattemedel går till vinst i privata vårdföretag istället för till vård och omsorg.

I kommunens budget för 2026 skriver nämnden för Vård och omsorg att fram till 2028 kommer antalet personer över 80 år att öka med 891 personer. Nämnden skriver också att ”om vi rekryterar 100 medarbetare per år har nämnden ändå inte lyckats med att rekrytera ens hälften av det förväntade behovet”.

Omsorg ställs in

I detta läge skickar man ut ett brev till personalen med uppmaningar om att ”skruva” på rutinerna. ”Skruvningen” innebär bland annat att anhöriga får göra jobb som en undersköterska ska göra, nödvändiga inköp slopas, ledsagning till exempelvis läkare ställs in, duschningar blir färre, promenader ställs in osv. osv. Listan kan göras lång! Det blir en omöjlig arbetssituation för personalen och innebär stora risker för omsorgstagarna.

Investera

För att Kungsbacka ska hålla ihop krävs investeringar i vård och omsorg. Arbetstiden behöver kortas och arbetsmiljön göras rimlig, inte försämras. Med bra arbetsvillkor och tillräckliga resurser kan kvaliteten i omsorgen säkras. Att arbeta inom omsorgen i vår kommun blir attraktivt och vi kan få den personalstyrka som behövs. För Vänsterpartiet är inte omsorgstagare en belastning och personalen är inte en betungande kostnad. De är grundpelare i ett gott samhällsbygge, Vänsterpartiet står alltid på omsorgstagarnas och personalen sida.

Lena Björk Vänsterpartiet Kungsbacka

Kristina Gellingeskog ersättare i Nämnden för Vård och Omsorg

Violet Dunér Ledamot Kommunfullmäktige