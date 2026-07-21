32 grader i lägenheten – klagar till kommunen

En klagomål om en för varm lägenhet har kommit in till kommunen. ”Det är inte mänskligt att leva i”, uttrycker sig personen i mejlet, och skriver att hyresvärden Eksta inte har gjort något åt saken.
– Blir det varmt ute blir det naturligt varmare i lägenheterna, säger Ekstas förvaltningschef Jonathan Hagrenius.
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