Äldre kvinna stoppades – misstänks för rattfylleri

Av Carl Johan Mårtensson

En personbil stoppades av polisen i Särö under torsdagskvällen. Nu misstänks föraren för rattfylleri.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid klockan 20.24 som polisen stoppade en bil i Särö.

– Det är en förare av en personbil som blåser positivt i sållningsinstrumentet och som följaktligen får följa med för kontroll, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

Föraren, en kvinna i 75-årsåldern, misstänks nu för rattfylleri.