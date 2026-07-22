Äldre kvinna stoppades – misstänks för rattfylleri

En personbil stoppades av polisen i Särö under torsdagskvällen. Nu misstänks föraren för rattfylleri.
Det var vid klockan 20.24 som polisen stoppade en bil i Särö.
– Det är en förare av en personbil som blåser positivt i sållningsinstrumentet och som följaktligen får följa med för kontroll, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.
Föraren, en kvinna i 75-årsåldern, misstänks nu för rattfylleri.
Riksdagspolitikern har kallats för ”äckel” och ”maktgalen nazisthora”
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.