Debatt: Barnfamiljer behöver få det bättre nu

Fredrik Kollberg (KD) är en av debattörerna. Foto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka är en socioekonomiskt stark kommun, men det innebär inte att alla barnfamiljer har det lätt. Även här märks effekterna av stigande matpriser, högre boendekostnader och ökade utgifter för barnens omkostnader. Lönen räcket inte lika långt som den gjorde för bara några år sedan.

När ekonomin pressas riskerar barnen att drabbas först. En fotbollscup eller nya vinterkläder kan bli en stor utgift för en familj med små marginaler. Det är en utveckling vi inte kan acceptera.

Kristdemokraternas förslag om ett höjt barnbidrag till 2000kr är därför nödvändigt. Barnbidraget är en av de mest träffsäkra ekonomiska styrmedel som finns för att nå varje barn och stärka barnfamiljers ekonomi. Det ger familjer större frihet och möjlighet att själva avgöra vad pengarna behövs till, utan krångliga ansökningar eller byråkrati.

Vi kristdemokrater utgår från att familjen är samhällets viktigaste gemenskap. När familjer ges bättre förutsättningar att skapa trygghet för sina barn bygger vi också ett starkare samhälle. Investeringar i barn och unga ger avkastning långt in i framtiden, både mänskligt och ekonomiskt.

I Kungsbacka vill vi att alla barn ska kunna delta i föreningslivet och växa upp med framtidstro. Då måste vi politiker föra en politik som stärker familjernas ekonomi när tiderna är tuffa.

Det räcker inte att konstatera att priserna har ökat. Det krävs politiska beslut som gör skillnad i människors vardag. Ett höjt barnbidrag är ett sådant beslut.

Barnfamiljerna behöver mer än vackra ord, de behöver en politik som ger dem bättre förutsättningar här och nu.

Fredrik Kollberg (KD)

Gruppledare

Jenny Thorbjörnsson (KD)

Ledamot i nämnden förskola & grundskola