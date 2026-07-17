Debatt: Omsorgen förtjänar en nyanserad diskussion

Av Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under de senaste veckorna har omsorgen i Kungsbacka fått stor uppmärksamhet i media. Det är bra att människor engagerar sig – engagemanget är en av våra viktigaste resurser. Men för att samtalet ska leda framåt behöver det bygga på helhet och fakta.

Sedan 2023 har Vård & Omsorg genomgått en omfattande förändringsresa. Syftet har varit att skapa en mer sammanhållen och hållbar verksamhet, med tydligare styrning och att ge verksamheten bättre förutsättningar att möta våra invånares framtida behov.

Förändringarna har inte alltid varit enkla, men de har varit nödvändiga. Bakgrunden är att Kungsbacka, liksom hela Sverige, står inför en dramatisk demografisk förändring.

Antalet äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Försörjningskvoten – alltså hur många som arbetar i förhållande till dem som behöver försörjas – stiger kraftigt. Det betyder att färre ska finansiera vård, omsorg och skola för fler. Enligt SKR:s beräkningar kommer antalet personer över 80 år i Sverige att öka med över 50 procent fram till 2035, medan antalet i arbetsför ålder ökar med bara några få procent. Det är en utveckling som kräver nytänkande, nya arbetssätt och långsiktighet.

I vissa fall har förändringar gått snabbt, och då ska vi stanna upp, utvärdera och lyssna på dem som berörs. Det är en självklar del av ett ansvarsfullt ledarskap. Men att beskriva omsorgen som om den befinner sig i kris är inte rättvist mot vare sig personal eller omsorgstagare. De som varje dag arbetar i äldreomsorgen gör ett arbete som förtjänar respekt, inte misstänkliggörande.

Nationell statistik visar att Kungsbackas omsorg står sig väl i jämförelse med andra kommuner. Vi har hög andel nöjda omsorgstagare, god tillgänglighet och goda ekonomiska förutsättningar med en omsättning i Vård & Omsorg på 2 miljarder kronor. Det betyder inte att allt är perfekt, men det visar att grunden är stark för våra 2800 medarbetare. Därför behöver debatten utgå från den verklighet som våra 3000 patienter och omsorgstagare upplever.

Alternativet till utveckling är inte att sätta paus. Då riskerar man istället att omvärlden förändras snabbare än vi hinner med. Då kommer frågorna inte handla om förändringen av ett schemasystem, istället kommer det handla om varför våra äldre inte får den vård och den omsorg som de har rätt till. När samma politiska röster återkommer i debatten utan att vilja se helheten blir samtalet fattigare. Samma röster har dessutom en tendens att enbart ta plats i diskussionen när politiska poäng kan vinnas. Det är ett agerande som förtjänar kritik.

Omsorgen är inte en politisk bricka, den är en del av människors liv.

Kungsbackas omsorg är inte perfekt, men den är stark. Den står på en grund av kompetens, engagemang och ansvar. Vi ska fortsätta utveckla den med respekt för fakta, för människorna som berörs och för dem som varje dag gör skillnad. För det är just genom att våga förändra som vi kan säkra framtidens välfärd – för både dagens och morgondagens äldre.

Hravn Forsne (M) Ordförande i Vård & Omsorg

Lisa Andersson (M) Kommunstyrelsens ordförande

Emanuel Forsell (M) Gruppledare