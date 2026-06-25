Debatt: Trygghet byggs inte med tvångsblandning

Emanuel Forsell (M), gruppledare, är en av de som signerar dagens debattartikel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbackas unika karaktär är inte en slump. Den är resultatet av människors strävan efter ett hem att kalla sitt eget.

Vår kommun präglas av villa- och småhuskvarter där människor äger sitt hem, förvaltar sin livsplats, vårdar sin gata och känner sin granne. Det är boendemiljöer som skapar stabilitet, engagemang och social hållbarhet, och som i hög grad förklarar varför Kungsbacka är en av landets tryggaste kommuner.

Men lika lite som denna trygghet är en slump, lika lite är den självklar. Den kräver politiska beslut som värnar det som fungerar, inte experiment som riskerar att rasera det. Vi bygger stad där staden hör hemma – framför allt i tätortens stationsnära lägen – men i övriga delar av kommunen ska småhuskaraktären fortsatt vara norm. Det är så Kungsbacka behåller sin själ samtidigt som vi växer.

Mot den bakgrunden är Socialdemokraternas förslag i översiktsplanen svårt att förstå. De vill bygga minst 2 000 nya hyreslägenheter på fem år. Det är en dramatisk kursändring som väcker många frågor.

För det första: hur ska detta finansieras och vem efterfrågar det? Att bygga så många hyreslägenheter på så kort tid kräver både subventioner och geografisk koncentration. Samtidigt står kommunala bostadsbolag i andra kommuner med tomma lägenheter och barnafödandet sjunker allt mer. Ändå vill Socialdemokraterna gå i motsatt riktning.

För det andra: vilka områden vill de skapa? När man bygger stora mängder hyresrätter i snabb takt riskerar man att gjuta betongen långt innan man hunnit bygga gemenskapen. Det är så utsatthet uppstår: genom ensidighet, genom koncentration, genom att politiken springer före verkligheten.

När Socialdemokraterna dessutom vill driva fram denna utveckling genom en form av politisk tvångsblandning av bostadsbeståndet, där man försöker konstruera sociala strukturer uppifrån, då borde riskerna vara uppenbara. Erfarenheten från många andra kommuner visar att denna typ av social ingenjörskonst sällan skapar den trygghet man hoppas på. Den har däremot skapat problem som de nu lägger miljarder på att försöka lösa. För vems skull upprepar man de misstagen?

Till sist: vilken framtidsbild styr Socialdemokraterna mot? Ser de framför sig ett betonggrått Kungsbacka där småhusen trängs undan, där äganderätten försvagas och där kommunen tar på sig allt större ekonomiska risker?

Vi förespråkar en rakt motsatt riktning, och menar att trygghet inte byggs med tvångsblandning. Den byggs av människor som får möjlighet att rota sig, ta ansvar och forma sin livsplats. Kungsbacka har blivit starkt genom långsiktighet, ägande och gemenskap.

Det är värden man förvaltar, inte river upp.

Emanuel Forsell (M),

gruppledare

Daniel Hognert (M),

ledamot i byggnadsnämnden

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