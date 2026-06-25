Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-06-30 KL. 10:00

Debatt: Trygghet byggs inte med tvångsblandning

Debatt: Trygghet byggs inte med tvångsblandning
Emanuel Forsell (M), gruppledare, är en av de som signerar dagens debattartikel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbackas unika karaktär är inte en slump. Den är resultatet av människors strävan efter ett hem att kalla sitt eget.

Vår kommun präglas av villa- och småhuskvarter där människor äger sitt hem, förvaltar sin livsplats, vårdar sin gata och känner sin granne. Det är boendemiljöer som skapar stabilitet, engagemang och social hållbarhet, och som i hög grad förklarar varför Kungsbacka är en av landets tryggaste kommuner.

Men lika lite som denna trygghet är en slump, lika lite är den självklar. Den kräver politiska beslut som värnar det som fungerar, inte experiment som riskerar att rasera det. Vi bygger stad där staden hör hemma – framför allt i tätortens stationsnära lägen – men i övriga delar av kommunen ska småhuskaraktären fortsatt vara norm. Det är så Kungsbacka behåller sin själ samtidigt som vi växer.

Mot den bakgrunden är Socialdemokraternas förslag i översiktsplanen svårt att förstå. De vill bygga minst 2 000 nya hyreslägenheter på fem år. Det är en dramatisk kursändring som väcker många frågor.

För det första: hur ska detta finansieras och vem efterfrågar det? Att bygga så många hyreslägenheter på så kort tid kräver både subventioner och geografisk koncentration. Samtidigt står kommunala bostadsbolag i andra kommuner med tomma lägenheter och barnafödandet sjunker allt mer. Ändå vill Socialdemokraterna gå i motsatt riktning.

För det andra: vilka områden vill de skapa? När man bygger stora mängder hyresrätter i snabb takt riskerar man att gjuta betongen långt innan man hunnit bygga gemenskapen. Det är så utsatthet uppstår: genom ensidighet, genom koncentration, genom att politiken springer före verkligheten.

När Socialdemokraterna dessutom vill driva fram denna utveckling genom en form av politisk tvångsblandning av bostadsbeståndet, där man försöker konstruera sociala strukturer uppifrån, då borde riskerna vara uppenbara. Erfarenheten från många andra kommuner visar att denna typ av social ingenjörskonst sällan skapar den trygghet man hoppas på. Den har däremot skapat problem som de nu lägger miljarder på att försöka lösa. För vems skull upprepar man de misstagen?

Till sist: vilken framtidsbild styr Socialdemokraterna mot? Ser de framför sig ett betonggrått Kungsbacka där småhusen trängs undan, där äganderätten försvagas och där kommunen tar på sig allt större ekonomiska risker?

Vi förespråkar en rakt motsatt riktning, och menar att trygghet inte byggs med tvångsblandning. Den byggs av människor som får möjlighet att rota sig, ta ansvar och forma sin livsplats. Kungsbacka har blivit starkt genom långsiktighet, ägande och gemenskap.

Det är värden man förvaltar, inte river upp.

Emanuel Forsell (M),

gruppledare

Daniel Hognert (M),

ledamot i byggnadsnämnden

Läs mer debatt:

Debatt: Skolan viktigare än konst

Debatt: Parkstaden – en skamfläck

Debatt: Onsala väg-fars fortsätter?



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-06-30 KL. 14:00
Debatt: MP styr mot hållbarhet
DEBATT 2026-06-30 KL. 10:00
Debatt: Trygghet byggs inte med tvångsblandning
DEBATT 2026-06-29 KL. 16:00
Debatt: Jämställdhet kräver mer än goda intentioner
DEBATT 2026-06-29 KL. 14:00
Debatt: Friheten börjar i Kungsbackas klassrum
DEBATT 2026-06-28 KL. 15:00
Debatt: Valsedlar är spikade och klara
DEBATT 2026-06-27 KL. 15:30
Debatt: Stimulera spontan lek och idrott
DEBATT 2026-06-26 KL. 13:45
Debatt: Skäms – ni är förebilder
DEBATT 2026-06-26 KL. 10:00
Debatt: Kan tänka längre än sin egen plånbok
DEBATT 2026-06-25 KL. 14:00
Debatt: Fortsätt gärna stödja L-skolreformer
DEBATT 2026-06-25 KL. 10:00
Debatt: Säg ja till trygghetsboende

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-06-29 KL. 14:00
Debatt: Friheten börjar i Kungsbackas klassrum
DEBATT 2026-06-29 KL. 16:00
Debatt: Jämställdhet kräver mer än goda intentioner
DEBATT 2026-06-30 KL. 10:00
Debatt: Trygghet byggs inte med tvångsblandning
DEBATT 2026-06-30 KL. 14:00
Debatt: MP styr mot hållbarhet

Fler nyheter

Sport: Oväntade draget – anfallaren får nyckelroll i föreningenNyheter: Så blir vädret under veckan: ”Regn och svalare”Nyheter: Skadegörelse i Badhusparken – robot utsatt för vandalismBlåljus: Villainbrott i Åsa – man och kvinna gripna
Första antagningen klar: Här är programmen flest vill läsa
NYHETER 2026-06-30 KL. 12:15
Premium

Första antagningen klar: Här är programmen flest vill läsa

TV-klipp och nyheter

Oväntade draget – anfallaren får nyckelroll i föreningen
2026-06-30 KL. 13:45
Premium

Oväntade draget – anfallaren får nyckelroll i föreningen

Foodtruck öppnar vid populära badholmen
2026-06-30 KL. 08:00
Premium

Foodtruck öppnar vid populära badholmen

Skadegörelse i Badhusparken – robot utsatt för vandalism
2026-06-30 KL. 11:45
Premium

Skadegörelse i Badhusparken – robot utsatt för vandalism

Debatt: MP styr mot hållbarhet
2026-06-30 KL. 14:00

Debatt: MP styr mot hållbarhet

Så blir vädret under veckan: ”Regn och svalare”
NYHETER 2026-06-30 KL. 12:45

Så blir vädret under veckan: ”Regn och svalare”

Villainbrott i Åsa – man och kvinna gripna
NYHETER 2026-06-30 KL. 11:18

Villainbrott i Åsa – man och kvinna gripna

Avslöjar: Efter spelartappen – värvar försvarare
FOTBOLL 2026-06-30 KL. 11:08
Premium

Avslöjar: Efter spelartappen – värvar försvarare

Skadegörelse på två skolor – trots sommarlov
NYHETER 2026-06-30 KL. 10:50

Skadegörelse på två skolor – trots sommarlov

Debatt: Trygghet byggs inte med tvångsblandning
DEBATT 2026-06-30 KL. 10:00

Debatt: Trygghet byggs inte med tvångsblandning

Plusresultat för FBK:
BANDY 2026-06-30 KL. 09:41
Premium

Plusresultat för FBK: "Lättnadens suck"

Vattenballonger och skällsord – polis larmades
NYHETER 2026-06-30 KL. 07:29

Vattenballonger och skällsord – polis larmades

Fängelse väntar – man körde lastbil berusad på E6
NYHETER 2026-06-30 KL. 06:45

Fängelse väntar – man körde lastbil berusad på E6

Kungsbackabon bakom stor mural i centrala Göteborg
KULTUR & NÖJE 2026-06-29 KL. 20:00
Premium

Kungsbackabon bakom stor mural i centrala Göteborg

VM-fest väntar Sverige – men så blir det på torget
NYHETER 2026-06-29 KL. 19:00
Premium

VM-fest väntar Sverige – men så blir det på torget

Sjöutsikt och natur – villan som lockade många
NYHETER 2026-06-29 KL. 18:00
Premium

Sjöutsikt och natur – villan som lockade många

Trafikolycka med flera fordon – en till sjukhus
NYHETER 2026-06-29 KL. 17:04
Premium

Trafikolycka med flera fordon – en till sjukhus

Debatt: Jämställdhet kräver mer än goda intentioner
DEBATT 2026-06-29 KL. 16:00

Debatt: Jämställdhet kräver mer än goda intentioner

Kungsbackaprofilerna: Det är våra smultronställen
NYHETER 2026-06-29 KL. 14:30
Premium

Kungsbackaprofilerna: Det är våra smultronställen

Debatt: Friheten börjar i Kungsbackas klassrum
DEBATT 2026-06-29 KL. 14:00

Debatt: Friheten börjar i Kungsbackas klassrum

Lyckad turnering i Kungsbacka:
SPORT 2026-06-29 KL. 13:32
Premium

Lyckad turnering i Kungsbacka: "En samlingsplats"

Stor skillnad – så varmt är vattnet där du badar
NYHETER 2026-06-29 KL. 12:58

Stor skillnad – så varmt är vattnet där du badar

Så många fångades av fartkameror i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-29 KL. 11:35

Så många fångades av fartkameror i Kungsbacka

Intensiv polishelg – men inga allvarliga brott i krogmiljö
NYHETER 2026-06-29 KL. 10:58

Intensiv polishelg – men inga allvarliga brott i krogmiljö

Sporthelgen i korthet
FOTBOLL 2026-06-29 KL. 09:52
Premium

Sporthelgen i korthet

Kassaskåp stals från vårdcentral i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-29 KL. 09:41

Kassaskåp stals från vårdcentral i Kungsbacka

Man stoppades med båt stulen i Kullavik – åtalas
NYHETER 2026-06-29 KL. 08:00
Premium

Man stoppades med båt stulen i Kullavik – åtalas

Stort projekt – så ska köerna på Säröleden byggas bort
NYHETER 2026-06-29 KL. 07:20
Premium

Stort projekt – så ska köerna på Säröleden byggas bort

Flest mopedbilar i landet finns i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-29 KL. 06:45
Premium

Flest mopedbilar i landet finns i Kungsbacka

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

DEBATT 2026-06-30 KL. 14:00
Debatt: MP styr mot hållbarhet
Premium | BANDY 2026-06-30 KL. 13:45
Oväntade draget – anfallaren får nyckelroll i föreningen
NYHETER 2026-06-30 KL. 12:45
Så blir vädret under veckan: ”Regn och svalare”
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 12:15
Första antagningen klar: Här är programmen flest vill läsa
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 11:45
Skadegörelse i Badhusparken – robot utsatt för vandalism
NYHETER 2026-06-30 KL. 11:18
Villainbrott i Åsa – man och kvinna gripna
Premium | FOTBOLL 2026-06-30 KL. 11:08
Avslöjar: Efter spelartappen – värvar försvarare
NYHETER 2026-06-30 KL. 10:50
Skadegörelse på två skolor – trots sommarlov
DEBATT 2026-06-30 KL. 10:00
Debatt: Trygghet byggs inte med tvångsblandning
Premium | BANDY 2026-06-30 KL. 09:41
Plusresultat för FBK: "Lättnadens suck"
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 08:00
Foodtruck öppnar vid populära badholmen
NYHETER 2026-06-30 KL. 07:29
Vattenballonger och skällsord – polis larmades

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.