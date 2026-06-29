Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-06-30 KL. 16:00
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Barnens sommarlovsplaner: Resor, bad och cuper

Av Thomas Östberg

Sommarlovet är här och planerna är många. NH gav sig ut och pratade med barn och unga som berättade om resor, bad, cuper och tid med kompisar.

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