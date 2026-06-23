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DEBATT 2026-06-29 KL. 14:00

Debatt: Friheten börjar i Kungsbackas klassrum

Debatt: Friheten börjar i Kungsbackas klassrum
Hanna Schölander, riksdagskandidat (L) och Simona Mohamsson, partiledare (L), signerar debattartikeln. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Nu presenterar vi vårt valmanifest inför valet 2026 och Liberalerna går till val med ett tydligt budskap: Vi tar ansvar. För din frihet.

För oss börjar friheten i skolan. Varje elev i Kungsbacka ska mötas av höga förväntningar, kunniga lärare och klassrum med studiero. Därför går Liberalerna till val på en borgerlig skolpolitik som ger alla barn en bra start i livet. Vi vill se max 20 elever i varje klassrum, fler riktiga läroböcker, mer läsning, en skärmfri skola och en starkare lärarroll i undervisningen. Vi vill också förstatliga skolan och göra den likvärdig i hela landet.

När vi pratar om frihet, är det inte något pompöst och abstrakt. Det är något som ska kännas i varje människas vardag här i Kungsbacka. Friheten ska kännas när du tar kvällspromenaden. När du tittar på ditt lönebesked. När du försöker få ihop livspusslet.

Det är konkreta reformer som märks - i plånboken, i tryggheten och i livets alla val.

Liberalerna vill sänka skatterna på arbete, företagande, sparande och investeringar. Vi vill sänka den statliga inkomstskatten, sänka arbetsgivaravgifterna och sänka skatten på ISK-sparande. Det är en politik som leder till fler klassresor - och låter klassresorna löna sig.

Man ska kunna nå hur långt som helst i Liberalernas Sverige - så långt att man till och med kan bli miljardär. Att ha pengar på banken är frihet. Det kan vara kontantinsatsen till den första bostaden. Det kan vara tryggheten när livet inte blev som man tänkt sig. Det kan vara lite guldkant på äldre dar.

Utan trygghet, finns ingen frihet. Det spelar ingen roll hur många valmöjligheter man har, om man inte vågar gå ut på kvällen. Om man utsätts för hat, hot eller våld. Om ens liv begränsas av hedersförtryck. Om man på ålderns höst blivit lurad på sina livsbesparingar. Om ens barn riskerar att bli uppvaktade av gängen.

Liberalerna kommer alltid att sätta brottsoffret först. Vi ska inte tillbaka till en naiv politik där kriminellas rättigheter väger tyngre än brottsoffrets rätt till upprättelse.

Sverige står inför ett viktigt vägval. Antingen fortsätter vi på den väg som har gett Sverige stabilitet, samarbete och handlingskraft. Eller så svänger Sverige tillbaka in i handlingsförlamning, splittring och politiskt kaos.

Liberalerna vet vilken väg vi väljer. Vi vill mer. Och det är därför Liberalerna behövs.

Simona Mohamsson, partiledare (L)

Hanna Schölander, riksdagskandidat (L)

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