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FOTBOLL 2026-06-30 KL. 11:08
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Avslöjar: Efter spelartappen – värvar försvarare

Av Eric Andersson

NH har tidigare berättat att Åsa IF tappar ett antal spelare under sommaren. Nu står det klart att truppen breddas med ett nyförvärv.

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