Debatt: Jämställdhet kräver mer än goda intentioner

Som ordförande för S-kvinnor i Kungsbacka läser jag Liberalernas debattartikel och blir faktiskt glad över en sak: vi är fler som ser jämställdhet som en viktig fråga.
Jämställdhet är varken en vänsterfråga eller en liberal fråga. Det är en demokratifråga. Därför behöver vi fler allierade och färre skyttegravar.
Samtidigt känner jag inte igen beskrivningen av vänsterns jämställdhetsarbete som bidrag, kvotering och symbolpolitik. När socialdemokrater talar om jämställdhet handlar det om reformer som gett människor större frihet att forma sina egna liv: utbyggd barnomsorg, föräldraförsäkring, rätt till utbildning, arbetsrätt och skydd mot diskriminering.
Det handlar inte om att göra människor beroende. Det handlar om att skapa förutsättningar för ekonomisk självständighet och verklig valfrihet.
Som pedagog vet jag vilken betydelse utbildning och folkbildning har. Folkhemmet byggdes av människor som fått möjlighet att lära, växa och påverka sina egna liv.
Men om vi vill förstå varför jämställdheten fortfarande inte är fullt ut uppnådd måste vi också våga prata om de hinder som finns kvar: hur vi värderar kvinnodominerade yrken, deras arbetsvillkor, karensdagen, mäns våld mot kvinnor samt ensamstående mammor och kvinnliga pensionärer som varje månad måste vända på kronorna.
Frihet är viktigt. Men frihet kräver också förutsättningar.
För jämställdhet handlar inte bara om rätten att välja – utan också om möjligheten att faktiskt kunna göra det.
Det ansvaret delar vi politiker, oavsett partifärg.
Vanessa Hernandez,
ordförande S-kvinnor Kungsbacka
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.