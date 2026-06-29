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NYHETER 2026-07-01 KL. 12:50
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Pappa åtalas för misshandel och hot mot pojke på skola

Av Ronny Karlsson

Eleven söktes upp av en klasskamrats pappa på skolgården. Enligt åklagaren ska pappan både ha misshandlat och hotat eleven och nu väcks åtal.

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