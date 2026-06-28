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NYHETER 2026-06-30 KL. 07:31

Vattenballonger och skällsord – polis larmades

Av Johanna Simonsson

Några unga killar ska ha kastat vattenballonger, skrikit skällsord mot en äldre person och visat rumpan. Händelsen ledde till en polisanmälan om ofredande.
– De har levt rövare, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.

Vattenballonger och skällsord – polis larmades
Polisen larmades efter att några unga killar kastat vattenballonger och skrikigt skällsord. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 21.30-tiden som polisen larmades till Vallda.

– Vi fick till oss att några unga killar hade kastat vattenballonger, skrikit skällsord till en äldre person och att någon även ska ha dragit ner byxorna och visat rumpan. De verkar ha levt rövare där, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen begav sig till platsen och kontrollerade tre killar under 15 år.

– Vi har pratat med deras vårdnadshavare och några av dem blev hämtade efteråt, säger Håkansson.

Polisen har upprättat en anmälan om ofredande. En äldre person är målsägande i ärendet.



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