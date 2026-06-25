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DEBATT 2026-07-01 KL. 10:00

Debatt: Alla i Kungsbacka har rätt till kultur

Debatt: Alla i Kungsbacka har rätt till kultur
Anna Troberg, förbundsordförande i DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor, signerar debattartikeln. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Inför valet 2026 har fackförbundet DIK djupdykt i kulturens finansiering genom en rapportserie i tre delar.

Den första rapporten visar att kulturens finansiering urholkas på alla nivåer. På senare år är det främst på statlig nivå som satsningarna har störtdykt. Den andra rapporten visar att Sverige är sämst i Norden på kulturfinansiering, samtidigt som vi ligger en bra bit under EU:s genomsnitt.

När staten abdikerar från sitt ansvar förmår de flesta kommuner inte att täcka upp för tappet. Tillgången till kultur blir ett postnummerlotteri där allt fler invånare drar nitlotten.

Kungsbacka lägger 1,6 procent av sin driftsbudget på kultur, vilket placerar kommunen på plats 176 av 289.

Det är ohållbart att kulturen går på svältkost både lokalt och nationellt. Konsekvenserna är påtagliga. Orter utarmas och livet blir fattigare när bibliotekens öppettider kapas, kulturskolan tvingas banta, replokaler stänger och mötesplatser försvinner.

Men det finns hopp. I Sverige är den kulturella välfärden grundlagsstadgad. Det betyder att alla invånare ska ha god tillgång till exempelvis bibliotek, replokaler och kulturhus. Så även i Kungsbacka.

I den tredje och avslutande rapporten har DIK tagit fram en snitslad bana för de politiker som vill stärka kulturen. Vi uppmanar politikerna i Kungsbacka att läsa den, och sedan sätta press på sina partikollegor i kommunen, regionen och riksdagen.

De fina ordens tid är förbi. Den kulturella välfärden måste börja byggas. Här är handboken. Använd den.

Anna Troberg,

förbundsordförande i DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor

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