Så blir vädret under veckan: ”Regn och svalare”

Av Johanna Simonsson

Den senaste tiden har strålande sol och värme dominerat och lockat till bad och uteliv. Men nu ser det ut att vända med regn, blåst och lägre temperaturer.



Regn, moln och blåst väntas under veckan. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under tisdagen ser det ut att bli uppehåll men en del moln på himlen.

– Även imorgon ser det ganska bra ut. Det blir dryga 20 grader och uppehåll, säger Maria Svedestig, vakthavande meteorolog på SMHI.

Torsdagen däremot kommer regnet in över Kungsbacka.

– Det kommer redan på förmiddagen. Det väntas ingen sol och temperaturen orkar nog inte upp mer än till 15–18 grader, säger Svedestig.

Även på fredagen blir det växlande molnighet och regnskurar med en temperatur omkring 17 till 20 grader.

– Det blir även friska till hårda vindbyar. Emellan skurarna kan det bli lite sol, säger meteorologen.

Liknande väder blir det under lördagen med regn, mycket moln och fortsatt blåsigt. Söndagens prognos är lite osäkrare men ser inte ut att följa samma mönster.