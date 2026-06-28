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NYHETER 2026-06-30 KL. 08:00
Premium

Foodtruck öppnar vid populära badholmen

Av Carl Johan Mårtensson

Förra sommaren blev semesterfirarna utan glassförsäljning vid den populära badholmen. Men i år blir det både glass och andra nyheter.
– Det är ju ett så himla fint läge, säger Annie Helander, food truckens ägare.

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