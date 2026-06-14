Kungsbackabon bakom stor mural i centrala Göteborg

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Kungsbackakonstnären Karolina Palmér brukar vanligtvis måla "vanliga" tavlor, men det senaste projektet var lite större en så. Nämligen en muralmålning på 45 kvadratmeter på en av Göteborgs mest trafikerade platser – Korsvägen.
– Det var lite kaosigt, men utifrån förutsättningarna så känner jag mig nöjd, säger konstnären.
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