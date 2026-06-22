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DEBATT 2026-06-28 KL. 15:00

Debatt: Valsedlar är spikade och klara

Debatt: Valsedlar är spikade och klara
"SPF Seniorerna håller på med uppvaktningar och driver bland annat Vaccinationsprogram för äldre," skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Varmt tack vill jag säga till alla som engagerar sig för vårt demokratiska samhälle. Det är roligt att vara förtroendevald, har själv varit det, men det är också en utsatt position man försätter sig i.

Visst, det finns förtroendevalda som missbrukar sitt uppdrag, men de allra flesta går in i rollen med ambitionen att förbättra för människor och samhälle.

Som företrädare för SPF Seniorerna är jag ändå inte riktigt nöjd. Nästan 30 procent av landets befolkning är + 65, men är väldigt lite representerade på vallistor, särskilt i riksdagen. Det är förstås inte bra för beslut fattar man utifrån kunskap och erfarenheter. Den som är expert på äldrefrågor är just äldre. Numerären äldre på valbar plats är, vad jag förstår, ungefär samma som vid förra valet. Cirka 5-6 procent medan åldersgruppen 65+ är cirka 30 procent av befolkningen.

Vad är då att göra? Som jag ser det är det att bli medlem i någon av våra seniororganisationer. SPF Seniorerna, PRO, SKPR eller RPG. Vissa partier har också seniornätverk som kan påverka de olika partierna.

Som distriktsordförande för SPF Seniorerna i Halland känner jag bäst till hur vår organisation arbetar men övriga seniororganisationer arbetar i samma riktning.

Med 13 000 medlemmar i Halland och en kvarts miljon i landet så kan vi påverka via våra organisationer. Vårt förbund uppvaktar politiska partier, tjänstemän, utredare och andra viktiga instanser. Ju fler medlemmar ju starkare blir vår röst.

Så mitt råd är: Gå med i en seniororganisation! Där har vi förbundsstyrelse, och kanslier som uppvaktar och trycker på beslutsfattare och andra viktiga instanser i de frågor vi anser viktiga.

SPF Seniorerna håller på med uppvaktningar och driver bland annat:

• Vaccinationsprogram för äldre.

• Screening med höjd ålder (74 år idag) vid bröstcancer.

• Screening vid misstänkt prostatacancer.

• Att rätten till fast läkarkontakt faktiskt genomförs i praktiken.

• Pensionssystemet, höjda pensioner som följer samhällets allmänna kostnadsutveckling och rättvisa skatteregler.

• Bostadsfrågor, statligt stöd för att bygga fler senior-/trygghetsboenden i alla kommuner.

Liknande tar vi också upp frågor upp på regional och kommunal nivå.

Välkomna att påverka via ditt medlemskap.

Ulla Rickardsson,

ordförande SPF Seniorerna Halland

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