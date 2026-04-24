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BANDY 2026-06-30 KL. 09:41
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Plusresultat för FBK: "Lättnadens suck"

Av Eric Andersson

Åsa Vildblomma valdes om och går därmed in på sitt andra år som ordförande i Frillesås BK. Under hennes första år på posten redovisade föreningen ett plusresultat.
– Man drar en lättnadens suck, säger hon.

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