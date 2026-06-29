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NYHETER 2026-07-01 KL. 11:30
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Bakläxa för stort byggprojekt – vill se annan bebyggelse

Av Anton Bergenkull Lorentzson

Ett bostadsprojekt i Vallda som rör 120 bostäder skickas tillbaka till samhällsbyggnadskontoret. Anledningen är att byggnadsnämndens arbetsutskott inte är nöjda med förslaget till detaljplan.
– Vi vill se en annan typ av bebyggelse, säger Thure Sandén, ordförande i byggnadsnämnden.

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