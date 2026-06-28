Fängelse väntar – man körde lastbil berusad på E6

Av Ronny Karlsson

Mannens skjuts uteblev och han bestämde sig för att på egen hand köra hemåt på E6.

Problemet? Han saknade körkort och var berusad. Nu döms mannen till fängelse för sina brott.

En man döms till fängelse efter en berusad färd på E6.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Mannen har i förhör uppgett att han väntade på skjuts i Fjärås en dag i maj i år.

Men han blev aldrig upphämtad och bestämde sig för att köra hemåt. Förklaringen till det var att han var hungrig och behövde mat.

Men en polispatrull upptäckte mannen när han svängde av E6 och en kontroll visade att han saknade körkort. Han hade också 0.38 promille alkohol i blodet.

Han uppgav att han kände sig spiknykter, men kontrollen sade något annat. Nu döms mannen för rattfylleri. Han döms också gör grov olovlig körning, brottet bedöms som grovt då han tidigare dömts för samma brott inte mindre än fyra gånger.

Flera av de gångerna har han fått ett kortare fängelsestraff och så blir det även denna gång. Han döms nämligen till en månads fängelse.