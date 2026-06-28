Villainbrott i Åsa – man och kvinna gripna

Av Carl Johan Mårtensson

Polisen larmades om ett misstänkt villainbrott i Åsa under tisdagsmorgonen. På plats kunde en man och en kvinna gripas.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in vid 8.45 på tisdagen och polisen ryckte ut med flera patruller till adressen.

– Vi får samtal från någon som misstänker ett pågående inbrott mot en villa i Åsa, man uppger sig ha hört glas krossas och sett två personer som ser ut att bryta med någon form av tillhygge mot ett fönster och altandörr, de här personerna verkar ta sig in och därefter befinna sig inne i huset, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson.

När polisen anländer till platsen är de två misstänkta gärningspersonerna, en man i 60-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern, kvar på platsen.

– När vi kommer fram ser vi två individer som vi kan säkra på plats, de kan sägas ha tagits på bar gärning och vi griper dem.

Mannen och kvinnan misstänks nu för stöld genom inbrott. Mannen misstänks dessutom för narkotikabrott eget bruk och innehav.