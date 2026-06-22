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DEBATT 2026-06-27 KL. 15:30

Debatt: Stimulera spontan lek och idrott

Debatt: Stimulera spontan lek och idrott
"Utred var vi kan bygga fler områdeslekplatser för att motverka stillasittandet och främja leken," skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Barns och ungas ökande stillasittande är ett växande problem. En aktiv fritid ska inte vara en plånboksfråga. Kungsbacka kommun måste bli mycket bättre på att skapa tillgängliga platser för idrott och rekreation. Vi behöver trygga idrottsytor i våra bostadsområden där barn kan mötas och röra på sig.

Vi måste också skydda vår tätortsnära natur från exploatering. Gröna lungor behövs för lek, återhämtning och friluftsliv. Våra unika kustområden ska vara öppna och tillgängliga för alla.

Vad händer med lekplatsen i Björkris? Temalekplatsen på Borgmästarplatsen är en succé för att få barn i rörelse. Vi vill se fler sådana i kommunen! Ett viktigt exempel är stadslekplatsen i Björkris som finns med i kommunens åtgärdsplan för lekplatser. Men planeringen har pausats utan förklaring – trots att det flyttat in massor av barnfamiljer i området.

Det är dags att tänka om. Bygg klart i Björkris och utred var vi kan bygga fler områdeslekplatser för att motverka stillasittandet och främja leken!

Elisabeth Sahlsten, Miljöpartiet Kungsbacka

Emilia Luttu, Miljöpartiet Kungsbacka

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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


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