Så sänks priserna på kollektivtrafiken

Från och med 1 juli halveras priserna på månadskort inom kollektivtrafiken. Vad innebär ändringen? Kommer antal resenärer att öka? Och hur förbereder sig Västtrafik? Norra Halland har ställt frågorna till Maria Björner Brauer, affärsområdeschef marknad på Västtrafik.
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