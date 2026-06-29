Dags för premiär – populära kedjan satsar i Kungsbacka

Den kända kedjan ska öppna sin första outlet-butik i Sverige. Den satsningen sker i Kungsbacka och det är dags för premiär.

Snart premiärdags. Foto: Hede Fashion Outlet

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är Vero Moda som beslutat att öppna sin första outlet-butik i Sverige, och butiken ska finnas på Hede Fasion Outlet.

Norra Halland besrättade i våras om satsningen och nu är det dags för premiär.

– Vi är väldigt glada över att Vero Moda väljer att öppna sin första outletbutik i Sverige hos oss på Hede Fashion Outlet. Etableringen är ytterligare ett bevis på att Hede Fashion Outlet är en attraktiv destination för ledande modeaktörer, säger Per Wallentin, Nordic Business Director på Hede Fashion Outlet.

Vero Moda är ett av Nordens mest kända modevarumärken och ska erbjuda samma sortiment som i andra butiker, fast till lägre pris.

– Vi ser fram emot att äntligen öppna vår första outletbutik i Sverige och är stolta över att göra det på Hede Fashion Outlet. Vi ser fram emot att presentera ett nytt outletkoncept som vi tror starkt på för Vero Moda, där aktuella kollektioner och attraktiva erbjudanden står i fokus, säger Matilda Johansson, Country Visual Merchandiser och Carina Elofsson, Area Manager på Vero Moda, i ett pressmeddelande.

Premiären är 2 juli och det väntar en hel del erbjudanden under öppningsdagen.