Skadegörelse på två skolor – trots sommarlov

På kort tid har två fall av skadegörelse rapporterats in från olika skolor i Kungsbacka. Bland annat har det eldats i en papperskorg.
Sommarlovet gör inte att människor håller sig borta från skolmiljöer. I de här fallen handlar det dessutom om misstänkta brott som har begåtts.
I ett av fallen handlar det om att någon eller några har eldat i en papperskorg vid Iseråsskolan i Onsala. I anmälan till polisen tas det också upp att en rektor har berättat om att bilder från eldningen har cirkulerat i sociala media.
Även Fjordskolan har drabbats av skadegörelse. Under helgen har någon eller några slagit sönder en bänk och en rörelsedetektor.
Båda händelserna är polisanmälda.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.