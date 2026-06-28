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NYHETER 2026-06-30 KL. 10:50

Skadegörelse på två skolor – trots sommarlov

Av Ronny Karlsson

På kort tid har två fall av skadegörelse rapporterats in från olika skolor i Kungsbacka. Bland annat har det eldats i en papperskorg.

Skadegörelse på två skolor – trots sommarlov
Eldning i en papperskorg har skett vid en skola i Onsaka. Foto: Norra Halland samt Kungsbacka kommun

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Sommarlovet gör inte att människor håller sig borta från skolmiljöer. I de här fallen handlar det dessutom om misstänkta brott som har begåtts.

I ett av fallen handlar det om att någon eller några har eldat i en papperskorg vid Iseråsskolan i Onsala. I anmälan till polisen tas det också upp att en rektor har berättat om att bilder från eldningen har cirkulerat i sociala media.

Även Fjordskolan har drabbats av skadegörelse. Under helgen har någon eller några slagit sönder en bänk och en rörelsedetektor.

Båda händelserna är polisanmälda.



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