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DEBATT 2026-06-30 KL. 14:00

Debatt: MP styr mot hållbarhet

Debatt: MP styr mot hållbarhet
"Miljöpartiet betonar att kommunen behöver investera ikapp i vatten och avlopp och påbörja finansiering av översvämningsskydd," skriver debattörerna. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Miljöpartiets budgetförslag tar utgångspunkt i de 17 målen i Agenda 2030. Vi har med extra satsningar på lärare, elevhälsa, äldreomsorg, LSS, kultur och besöksnäring.

Kommunen går med kraftigt plus i resultatet varje år och det budgeterade resultatet behöver inte vara onödigt högt. Miljöpartiet satsar 121 miljoner extra på välfärd, klimat och miljö, och det blir ändå 243 miljoner i budgeterat resultat med vår budget utan att skatten behöver höjas.

Miljöpartiet betonar att kommunen behöver investera ikapp i vatten och avlopp, påbörja finansiering av översvämningsskydd, utveckla besöksmål såsom temalekplatser, Naturum, Tjolöholm och Äskhult, bygga mer cykelvägar och ta bättre ansvar för vårt hav.

Kungsbacka kan göra mycket mer för klimat och miljö utan att offra vare sig bra vardagsliv eller kommunens ekonomi.

Maria Losman och Elisabeth Sahlsten,

MP Kungsbacka

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