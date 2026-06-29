Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka

Av Ronny Karlsson

Det blev en klar förlust för Sverige i VM-matchen mot Frankrike. Det uteblivna firandet bidrog också till att polisen noterade noll misstänkta brott trots att mycket folk var i rörelse.



Polisen ger gott betyg till de många människor som såg fotbolls-VM i krogmiljö under tisdagskvällen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det fylldes på med besökare på krogarna i centrala Kungsbacka under tisdagskvällen och matchen mot Frankrike var inte slut förrän runt 01.00 under natten till onsdag.

Ölen flödade i alla fall inför matchen, men polisens betyg på supportrarna i Kungsbacka blir högt.

– Vi hade ingenting som föranledde misstanke om brott. De som jobbade i natt meddelade att det hade varit lugnt, säger stationsbefäl Ulf Eriksson hos Kungsbackapolisen.

Lugnet gällde även utanför krogmiljön.

– Vi gjorde en del kontroller av fordon som körde hem efter matchen, men inte heller det resulterade i något, säger Eriksson.