Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka

Det blev en klar förlust för Sverige i VM-matchen mot Frankrike. Det uteblivna firandet bidrog också till att polisen noterade noll misstänkta brott trots att mycket folk var i rörelse.
Det fylldes på med besökare på krogarna i centrala Kungsbacka under tisdagskvällen och matchen mot Frankrike var inte slut förrän runt 01.00 under natten till onsdag.
Ölen flödade i alla fall inför matchen, men polisens betyg på supportrarna i Kungsbacka blir högt.
– Vi hade ingenting som föranledde misstanke om brott. De som jobbade i natt meddelade att det hade varit lugnt, säger stationsbefäl Ulf Eriksson hos Kungsbackapolisen.
Lugnet gällde även utanför krogmiljön.
– Vi gjorde en del kontroller av fordon som körde hem efter matchen, men inte heller det resulterade i något, säger Eriksson.
Fotbollsklubben känner sig motarbetad
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.