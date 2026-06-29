Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-01 KL. 09:31

Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka

Av Ronny Karlsson

Det blev en klar förlust för Sverige i VM-matchen mot Frankrike. Det uteblivna firandet bidrog också till att polisen noterade noll misstänkta brott trots att mycket folk var i rörelse.

Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka
Polisen ger gott betyg till de många människor som såg fotbolls-VM i krogmiljö under tisdagskvällen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det fylldes på med besökare på krogarna i centrala Kungsbacka under tisdagskvällen och matchen mot Frankrike var inte slut förrän runt 01.00 under natten till onsdag.

Ölen flödade i alla fall inför matchen, men polisens betyg på supportrarna i Kungsbacka blir högt.

– Vi hade ingenting som föranledde misstanke om brott. De som jobbade i natt meddelade att det hade varit lugnt, säger stationsbefäl Ulf Eriksson hos Kungsbackapolisen.

Lugnet gällde även utanför krogmiljön.

– Vi gjorde en del kontroller av fordon som körde hem efter matchen, men inte heller det resulterade i något, säger Eriksson.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 11:30
Bakläxa för stort byggprojekt – vill se annan bebyggelse
NYHETER 2026-07-01 KL. 11:03
Dags för premiär – populära kedjan satsar i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-01 KL. 09:31
Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 07:50
Tonåring åtalas – uppträdde som polis i trafiken
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 07:30
Efter domen: "Våldsmonopol får utövas under ansvar"
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 06:45
Man åtalas – misstänks för del i romansbedrägeri
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 22:30
Skön stämning inför fotbollen
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 21:00
Så sänks priserna på kollektivtrafiken
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 20:00
Efter våldet – nu springer hon för kvinnojouren
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 18:00
Miss utreds – vårdtagare fick sova i 35-gradig värme

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-06-29 KL. 17:04
Trafikolycka med flera fordon – en till sjukhus
NYHETER 2026-06-30 KL. 11:18
Villainbrott i Åsa – man och kvinna gripna
Premium | NYHETER 2026-06-29 KL. 19:00
VM-fest väntar Sverige – men så blir det på torget
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 08:00
Foodtruck öppnar vid populära badholmen
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 12:15
Första antagningen klar: Här är programmen flest vill läsa

Fler nyheter

Nyheter: Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i KungsbackaKrim: Tonåring åtalas – uppträdde som polis i trafikenKrim: Man åtalas – misstänks för del i romansbedrägeriNyheter: Så sänks priserna på kollektivtrafiken
Bakläxa för stort byggprojekt – vill se annan bebyggelse
NYHETER 2026-07-01 KL. 11:30
Premium

Bakläxa för stort byggprojekt – vill se annan bebyggelse

TV-klipp och nyheter

Dags för premiär – populära kedjan satsar i Kungsbacka
2026-07-01 KL. 11:03

Dags för premiär – populära kedjan satsar i Kungsbacka

Efter domen:
2026-07-01 KL. 07:30
Premium

Efter domen: "Våldsmonopol får utövas under ansvar"

Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka
2026-07-01 KL. 09:31

Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka

Tonåring åtalas – uppträdde som polis i trafiken
2026-07-01 KL. 07:50
Premium

Tonåring åtalas – uppträdde som polis i trafiken

Debatt: Alla i Kungsbacka har rätt till kultur
DEBATT 2026-07-01 KL. 10:00

Debatt: Alla i Kungsbacka har rätt till kultur

Man åtalas – misstänks för del i romansbedrägeri
NYHETER 2026-07-01 KL. 06:45
Premium

Man åtalas – misstänks för del i romansbedrägeri

Skön stämning inför fotbollen
NYHETER 2026-06-30 KL. 22:30
Premium

Skön stämning inför fotbollen

Så sänks priserna på kollektivtrafiken
NYHETER 2026-06-30 KL. 21:00
Premium

Så sänks priserna på kollektivtrafiken

Efter våldet – nu springer hon för kvinnojouren
NYHETER 2026-06-30 KL. 20:00
Premium

Efter våldet – nu springer hon för kvinnojouren

Ordförandens skarpa kritik:
FOTBOLL 2026-06-30 KL. 19:00
Premium

Ordförandens skarpa kritik: "Ett stort skämt"

Fotbollsklubben känner sig motarbetad

Miss utreds – vårdtagare fick sova i 35-gradig värme
NYHETER 2026-06-30 KL. 18:00
Premium

Miss utreds – vårdtagare fick sova i 35-gradig värme

Barnens sommarlovsplaner: Resor, bad och cuper
NYHETER 2026-06-30 KL. 16:00
Premium

Barnens sommarlovsplaner: Resor, bad och cuper

Debatt: MP styr mot hållbarhet
DEBATT 2026-06-30 KL. 14:00

Debatt: MP styr mot hållbarhet

Oväntade draget – anfallaren får nyckelroll i föreningen
BANDY 2026-06-30 KL. 13:45
Premium

Oväntade draget – anfallaren får nyckelroll i föreningen

Så blir vädret under veckan: ”Regn och svalare”
NYHETER 2026-06-30 KL. 12:45

Så blir vädret under veckan: ”Regn och svalare”

Första antagningen klar: Här är programmen flest vill läsa
NYHETER 2026-06-30 KL. 12:15
Premium

Första antagningen klar: Här är programmen flest vill läsa

Skadegörelse i Badhusparken – robot utsatt för vandalism
NYHETER 2026-06-30 KL. 11:45
Premium

Skadegörelse i Badhusparken – robot utsatt för vandalism

Villainbrott i Åsa – man och kvinna gripna
NYHETER 2026-06-30 KL. 11:18

Villainbrott i Åsa – man och kvinna gripna

Avslöjar: Efter spelartappen – värvar försvarare
FOTBOLL 2026-06-30 KL. 11:08
Premium

Avslöjar: Efter spelartappen – värvar försvarare

Skadegörelse på två skolor – trots sommarlov
NYHETER 2026-06-30 KL. 10:50

Skadegörelse på två skolor – trots sommarlov

Debatt: Trygghet byggs inte med tvångsblandning
DEBATT 2026-06-30 KL. 10:00

Debatt: Trygghet byggs inte med tvångsblandning

Plusresultat för FBK:
BANDY 2026-06-30 KL. 09:41
Premium

Plusresultat för FBK: "Lättnadens suck"

Foodtruck öppnar vid populära badholmen
NYHETER 2026-06-30 KL. 08:00
Premium

Foodtruck öppnar vid populära badholmen

Vattenballonger och skällsord – polis larmades
NYHETER 2026-06-30 KL. 07:29

Vattenballonger och skällsord – polis larmades

Fängelse väntar – man körde lastbil berusad på E6
NYHETER 2026-06-30 KL. 06:45

Fängelse väntar – man körde lastbil berusad på E6

Kungsbackabon bakom stor mural i centrala Göteborg
KULTUR & NÖJE 2026-06-29 KL. 20:00
Premium

Kungsbackabon bakom stor mural i centrala Göteborg

VM-fest väntar Sverige – men så blir det på torget
NYHETER 2026-06-29 KL. 19:00
Premium

VM-fest väntar Sverige – men så blir det på torget

Sjöutsikt och natur – villan som lockade många
NYHETER 2026-06-29 KL. 18:00
Premium

Sjöutsikt och natur – villan som lockade många

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 11:30
Bakläxa för stort byggprojekt – vill se annan bebyggelse
NYHETER 2026-07-01 KL. 11:03
Dags för premiär – populära kedjan satsar i Kungsbacka
DEBATT 2026-07-01 KL. 10:00
Debatt: Alla i Kungsbacka har rätt till kultur
NYHETER 2026-07-01 KL. 09:31
Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 07:50
Tonåring åtalas – uppträdde som polis i trafiken
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 07:30
Efter domen: "Våldsmonopol får utövas under ansvar"
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 06:45
Man åtalas – misstänks för del i romansbedrägeri
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 22:30
Skön stämning inför fotbollen
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 21:00
Så sänks priserna på kollektivtrafiken
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 20:00
Efter våldet – nu springer hon för kvinnojouren
Premium | FOTBOLL 2026-06-30 KL. 19:00
Ordförandens skarpa kritik: "Ett stort skämt"
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 18:00
Miss utreds – vårdtagare fick sova i 35-gradig värme

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.