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NYHETER 2026-06-30 KL. 20:00
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Efter våldet – nu springer hon för kvinnojouren

Av Christina Wagner

Christina Jonasson fick ovärderlig hjälp av Kungsbacka kvinnojour. Nu ska hon springa Ultravasan för att samla in pengar till verksamheten.

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