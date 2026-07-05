Debatt: Stöd den offentliga konsten

"Konst stimulerar fantasin och därmed kreativiteten och bidrar till att skapa nya tankar och idéer", skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Representanter för Moderata Ungdomsförbundet i Kungsbacka skriver i en debattartikel i Norra Halland i slutet av juni att kommunen bör se över enprocentsregeln som innebär att en procent av byggkostnaderna i offentliga byggnader ska gå till konstnärlig utsmyckning av nya lokaler och byggnader.

Tanken bakom enprocentsregeln – som för övrigt en gång drevs igenom av en framsynt moderat kulturpolitiker – är att konst stimulerar fantasi och kreativitet. Den tanken är knappast någon nyhet – många utredningar betonar att konst och grönområden gör bostadsområden mer attraktiva och trygga och det är nog få människor som tror att patienter, personer på äldreboenden eller skolelever trívs bäst i lokaler med kala väggar och asfalterade uteplatser.

Konst stimulerar fantasin och därmed kreativiteten och bidrar till att skapa nya tankar och idéer. Det är därför fastighetsägare ofta satsar på konstnärlig utsmyckning i sina byggnader. De vet att detta bidrar till trivsel och minskar risken för stök och förstörelse på lång sikt.

Ungmoderaterna hävdar i sin debattartikel och att man bör satsa mer på skola och vård och därför ifrågasätts kostnader för konstnärlig utsmyckning. Vad gäller att man ska satsa mer på skola och äldrevård har de förstås alldeles rätt. Men samtidigt har deras moderparti tillsammans med övriga i Alliansen nyligen tagit bort 45 miljoner från budgeten genom att sänka kommunalskatten, 45 miljoner som kunnat stärka just skola och äldrevård.

Det bör också påpekas att enprocentsregeln idag dessvärre bara en 0,5-procentsregel sedan fullmäktiges majoritet nyligen röstade för en reducering. Redan nu har konstbudgeten alltså dränerats rejält.

Detta är knappast en positiv utveckling för en expanderande kommun med ambitioner. Vad kommunen och dess invånare behöver - förutom de självklara förstärkningarna till skola och omsorg – är satsningar på stimulerande miljöer som ökar trivsel och trygghet. Därför bör vi snarast återinföra den tidigare enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning vid offentlig nybyggnation

Birgitta Tingdal

Magnus Calén

Nämnden för kultur och fritid (S)

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