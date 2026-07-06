Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-08 KL. 08:45

SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk

Av Carl Johan Mårtensson

SMHI har utfärdat en ny varning över Kungsbacka. Enligt väderinstitutet är det mycket stor risk för skogsbrand hela dagen.
– Man ska vara extra försiktig, säger Therese Gadd, meteorolog vid SMHI.

SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under gårdagen utfärdade SMHI först en gul varning för kuling längs med Hallandskusten. Kort därefter kom beskedet att en varning utfärdas även över fastlandet, då varnades det för kraftiga åskskurar och stormbyar.

Inatt utfärdade SMHI ytterligare en gul varning.

– Det är stor risk för brand i skog och mark just nu. Vi har en högtrycksrygg som håller på att dra in från väst och det blir torrare väder från och med idag, med en hel del sol och värme, säger Therese Gadd.

Varningen gäller fram till klockan 23 inatt och kan komma att utökas.

– Risken är stor eller mycket stor under dagen. Vi får se om den här risken kommer att utökas i och med att det ser ut att fortsätta vara torrt den närmsta tiden.

– En bra uppmaning är att hålla sig uppdaterad och följa utvecklingen.

Är det något särskilt man ska tänka på?

– Är man ute och jobbar med maskiner som kan skapa gnistor eller om man planerar att elda så ska man vara extra försiktig. Bränder kan lätt uppstå i skog och mark.

– Vi har också rätt blåsigt väder med en byig vind från nordväst som gör att en brand kan sprida sig snabbt, säger Therese Gadd.

Läs även:

Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser

Regn och kyligt – men snart blir det riktigt varmt igen

Klicka här om du vill ha Norra Hallands nyhetsbrev



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-07-08 KL. 08:45
SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 08:00
Man åtalas – misstänks ha våldtagit berusad kvinna
NYHETER 2026-07-08 KL. 07:21
Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 06:45
Man utan minne lockades att handla – anmäler
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 20:00
Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:28
Strömavbrott – över 600 drabbade
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 19:00
Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten
NYHETER 2026-07-07 KL. 16:52
Begränsad framkomlighet efter olycka
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 16:22
Tåg ställs in i Skåne – så är läget i Halland
NYHETER 2026-07-07 KL. 14:48
Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-07-06 KL. 11:41
Galna rekordet – folk från hela Norden besökte butiken
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:45
Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 12:15
Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar
NYHETER 2026-07-06 KL. 21:47
Arbetsplatsolycka – man föll två meter
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 07:30
Paret redo att satsa på ny restaurang i Kungsbacka

Fler nyheter

Just nu: SMHI utfärdar ny varning – mycket stor riskBlåljus: Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgårdSport: Från stor framgång i Polen till vård på intensivenReportage: Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar
Man åtalas – misstänks ha våldtagit berusad kvinna
NYHETER 2026-07-08 KL. 08:00
Premium

Man åtalas – misstänks ha våldtagit berusad kvinna

TV-klipp och nyheter

SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk
2026-07-08 KL. 08:45

SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk

Man utan minne lockades att handla – anmäler
2026-07-08 KL. 06:45
Premium

Man utan minne lockades att handla – anmäler

Från stor framgång i Polen till vård på intensiven
2026-07-07 KL. 21:00
Premium

Från stor framgång i Polen till vård på intensiven

Sandra Gustafsson svårt sjuk efter andraplatsen

Debatt: Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?
DEBATT 2026-07-08 KL. 10:00

Debatt: Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?

Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård
NYHETER 2026-07-08 KL. 07:21

Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård

Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar
NYHETER 2026-07-07 KL. 20:00
Premium

Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar

Strömavbrott – över 600 drabbade
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:28

Strömavbrott – över 600 drabbade

Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:00
Premium

Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten

Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker
DEBATT 2026-07-07 KL. 18:00

Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker

Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golf
SPORT 2026-07-07 KL. 17:30
Premium

Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golf

Begränsad framkomlighet efter olycka
NYHETER 2026-07-07 KL. 16:52

Begränsad framkomlighet efter olycka

Tåg ställs in i Skåne – så är läget i Halland
NYHETER 2026-07-07 KL. 16:22
Premium

Tåg ställs in i Skåne – så är läget i Halland

Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser
NYHETER 2026-07-07 KL. 14:48

Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser

Debatt: Moderaterna vill bygga fler ägarlägenheter
DEBATT 2026-07-07 KL. 14:00

Debatt: Moderaterna vill bygga fler ägarlägenheter

Golfare tog två pallplatser – hon vann SM-guldet
SPORT 2026-07-07 KL. 12:50
Premium

Golfare tog två pallplatser – hon vann SM-guldet

Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar
NYHETER 2026-07-07 KL. 12:15
Premium

Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar

Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:45

Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka

Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:00

Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården

Debatt: En stad planerad med hjärta och hjärna
DEBATT 2026-07-07 KL. 10:00

Debatt: En stad planerad med hjärta och hjärna

Vädervarning utfärdad:
NYHETER 2026-07-07 KL. 09:00

Vädervarning utfärdad: "Olämpligt att ge sig ut"

Trots de nya reglerna – få vill locka med alkohol
NYHETER 2026-07-07 KL. 08:00
Premium

Trots de nya reglerna – få vill locka med alkohol

Paret redo att satsa på ny restaurang i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-07 KL. 07:30
Premium

Paret redo att satsa på ny restaurang i Kungsbacka

Trio rånade och hotade man – i hans egen lägenhet
NYHETER 2026-07-07 KL. 06:45
Premium

Trio rånade och hotade man – i hans egen lägenhet

Arbetsplatsolycka – man föll två meter
NYHETER 2026-07-06 KL. 21:47

Arbetsplatsolycka – man föll två meter

Ungdomar vid köpcentret upprör – spelar hög musik
NYHETER 2026-07-06 KL. 21:00
Premium

Ungdomar vid köpcentret upprör – spelar hög musik

Chefen om underskottet:
NYHETER 2026-07-06 KL. 20:00
Premium

Chefen om underskottet: "Vi ska planera bättre"

Oron: Vård drabbas av befarat underskott på 36 miljoner
NYHETER 2026-07-06 KL. 19:00
Premium

Oron: Vård drabbas av befarat underskott på 36 miljoner

Åtgärder införs efter minus i budget

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

DEBATT 2026-07-08 KL. 10:00
Debatt: Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?
NYHETER 2026-07-08 KL. 08:45
SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 08:00
Man åtalas – misstänks ha våldtagit berusad kvinna
NYHETER 2026-07-08 KL. 07:21
Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 06:45
Man utan minne lockades att handla – anmäler
Premium | SPORT 2026-07-07 KL. 21:00
Från stor framgång i Polen till vård på intensiven
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 20:00
Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:28
Strömavbrott – över 600 drabbade
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 19:00
Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten
DEBATT 2026-07-07 KL. 18:00
Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker
Premium | SPORT 2026-07-07 KL. 17:30
Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golf
NYHETER 2026-07-07 KL. 16:52
Begränsad framkomlighet efter olycka

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.