SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk

Av Carl Johan Mårtensson

SMHI har utfärdat en ny varning över Kungsbacka. Enligt väderinstitutet är det mycket stor risk för skogsbrand hela dagen.

– Man ska vara extra försiktig, säger Therese Gadd, meteorolog vid SMHI.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under gårdagen utfärdade SMHI först en gul varning för kuling längs med Hallandskusten. Kort därefter kom beskedet att en varning utfärdas även över fastlandet, då varnades det för kraftiga åskskurar och stormbyar.

Inatt utfärdade SMHI ytterligare en gul varning.

– Det är stor risk för brand i skog och mark just nu. Vi har en högtrycksrygg som håller på att dra in från väst och det blir torrare väder från och med idag, med en hel del sol och värme, säger Therese Gadd.

Varningen gäller fram till klockan 23 inatt och kan komma att utökas.

– Risken är stor eller mycket stor under dagen. Vi får se om den här risken kommer att utökas i och med att det ser ut att fortsätta vara torrt den närmsta tiden.

– En bra uppmaning är att hålla sig uppdaterad och följa utvecklingen.

Är det något särskilt man ska tänka på?

– Är man ute och jobbar med maskiner som kan skapa gnistor eller om man planerar att elda så ska man vara extra försiktig. Bränder kan lätt uppstå i skog och mark.

– Vi har också rätt blåsigt väder med en byig vind från nordväst som gör att en brand kan sprida sig snabbt, säger Therese Gadd.

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