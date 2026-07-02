Debatt: Att spotta på någon du inte håller med?

Mattias From, partistyrelsen Alternativ för Sverige, skriver en debattartikel om en incident utanför Aranäsgymnasiet. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De allra flesta som vi inom Alternativ för Sverige möter, även de som inte tycker som oss, klarar av att diskutera och ibland även debattera. Men att ersätta det med att spotta på någon vars åsikter du ogillar hör inte hemma i Sverige.

Under ett i övrigt lyckat besök utanför Aranäsgymnasiet i Kungsbacka under slutet av maj spottade en elev på en av våra företrädare och kallade honom ”Jävla nassesvin!” Både partikamrater och andra elever blev vittnen till händelsen, som var klart över gränsen för vad man ska behöva acceptera som politiker.

Personen ifråga är identifierad och polisanmäld och vår valkampanj påverkas inte av sådana här angrepp. Den här typen av beteende gör oss bara mer motiverade att kämpa och det säger mer om den personen än om oss.

För hur starka argument har man om man inte kan ta en diskussion, utan måste gå till fysiskt angrepp och spotta på sina motståndare?

Mattias From,

partistyrelsen Alternativ för Sverige

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