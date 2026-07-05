Trots de nya reglerna – få vill locka med alkohol

De nya ramarna för att få alkoholtillstånd har nu gällt i över en månad. Trots det är det få som har ansökt för att få servera alkohol utan matservering.
– Jag tror det är kostnaden som ställer till det, säger tillståndshandläggare Georges Chayeb.
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