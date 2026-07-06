Solen är här – så varmt blir det i veckan

Av Carl Johan Mårtensson

Efter oväder och vädervarningar har solen äntligen tittat fram och det kan vara läge att plocka fram badkläderna.



Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De senaste dagarna har det varit molnigt och kyligt i Kungsbacka. Under tisdagen utfärdades dessutom flera vädervarningar och enligt SMHI fanns det risk för kraftiga åskskurar och lokala stormbyar.

Men nu ser det ut att vända.

Enligt den senaste prognosen blir det till stor del soligt med temperaturer över 20 grader både idag och under torsdagen.

– Nu börjar varmare luft strömma in över södra Sverige. Varmast ser det ut att bli i södra och västra Götaland med upp mot 20 till 25 grader, skriver SMHI.

Framåt helgen väntas riktigt badväder och på fredag kan det bli uppemot 28 grader på sina håll. Under lördagen blir det något svalare med temperaturer runt 25 grader som högst.

Även söndagen väntas bjuda på varmt och härligt väder men tidvis kan det komma någon skur framåt eftermiddagen.