Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-08 KL. 13:15

Solen är här – så varmt blir det i veckan

Av Carl Johan Mårtensson

Efter oväder och vädervarningar har solen äntligen tittat fram och det kan vara läge att plocka fram badkläderna.

Solen är här – så varmt blir det i veckan
Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De senaste dagarna har det varit molnigt och kyligt i Kungsbacka. Under tisdagen utfärdades dessutom flera vädervarningar och enligt SMHI fanns det risk för kraftiga åskskurar och lokala stormbyar.

Men nu ser det ut att vända.

Enligt den senaste prognosen blir det till stor del soligt med temperaturer över 20 grader både idag och under torsdagen.

– Nu börjar varmare luft strömma in över södra Sverige. Varmast ser det ut att bli i södra och västra Götaland med upp mot 20 till 25 grader, skriver SMHI.

Framåt helgen väntas riktigt badväder och på fredag kan det bli uppemot 28 grader på sina håll. Under lördagen blir det något svalare med temperaturer runt 25 grader som högst.

Även söndagen väntas bjuda på varmt och härligt väder men tidvis kan det komma någon skur framåt eftermiddagen.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-07-08 KL. 13:15
Solen är här – så varmt blir det i veckan
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 12:45
Efter vandalismen: Roboten har fått ett hus
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 12:10
Bra betyg till blodgivarna – Halland kan stötta andra
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 11:31
Klubben kräver sänkt hastighet: "Kör väldigt fort"
NYHETER 2026-07-08 KL. 08:45
SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 08:00
Man åtalas – misstänks ha våldtagit berusad kvinna
NYHETER 2026-07-08 KL. 07:21
Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 06:45
Man utan minne lockades att handla – anmäler
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 20:00
Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:28
Strömavbrott – över 600 drabbade

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-07 KL. 11:45
Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 12:15
Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar
NYHETER 2026-07-06 KL. 21:47
Arbetsplatsolycka – man föll två meter
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 07:30
Paret redo att satsa på ny restaurang i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:00
Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården

Fler nyheter

Väder: Solen är här – så varmt blir det i veckanNyheter: Efter vandalismen: Roboten har fått ett husNyheter: SMHI utfärdar ny varning – mycket stor riskBlåljus: Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård
Bra betyg till blodgivarna – Halland kan stötta andra
NYHETER 2026-07-08 KL. 12:10
Premium

Bra betyg till blodgivarna – Halland kan stötta andra

TV-klipp och nyheter

Solen är här – så varmt blir det i veckan
2026-07-08 KL. 13:15

Solen är här – så varmt blir det i veckan

Klubben kräver sänkt hastighet:
2026-07-08 KL. 11:31
Premium

Klubben kräver sänkt hastighet: "Kör väldigt fort"

Man åtalas – misstänks ha våldtagit berusad kvinna
2026-07-08 KL. 08:00
Premium

Man åtalas – misstänks ha våldtagit berusad kvinna

SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk
2026-07-08 KL. 08:45

SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk

Efter vandalismen: Roboten har fått ett hus
NYHETER 2026-07-08 KL. 12:45
Premium

Efter vandalismen: Roboten har fått ett hus

Debatt: Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?
DEBATT 2026-07-08 KL. 10:00

Debatt: Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?

Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård
NYHETER 2026-07-08 KL. 07:21

Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård

Man utan minne lockades att handla – anmäler
NYHETER 2026-07-08 KL. 06:45
Premium

Man utan minne lockades att handla – anmäler

Från stor framgång i Polen till vård på intensiven
SPORT 2026-07-07 KL. 21:00
Premium

Från stor framgång i Polen till vård på intensiven

Sandra Gustafsson svårt sjuk efter andraplatsen

Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar
NYHETER 2026-07-07 KL. 20:00
Premium

Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar

Strömavbrott – över 600 drabbade
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:28

Strömavbrott – över 600 drabbade

Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:00
Premium

Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten

Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker
DEBATT 2026-07-07 KL. 18:00

Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker

Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golf
SPORT 2026-07-07 KL. 17:30
Premium

Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golf

Begränsad framkomlighet efter olycka
NYHETER 2026-07-07 KL. 16:52

Begränsad framkomlighet efter olycka

Tåg ställs in i Skåne – så är läget i Halland
NYHETER 2026-07-07 KL. 16:22
Premium

Tåg ställs in i Skåne – så är läget i Halland

Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser
NYHETER 2026-07-07 KL. 14:48

Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser

Debatt: Moderaterna vill bygga fler ägarlägenheter
DEBATT 2026-07-07 KL. 14:00

Debatt: Moderaterna vill bygga fler ägarlägenheter

Golfare tog två pallplatser – hon vann SM-guldet
SPORT 2026-07-07 KL. 12:50
Premium

Golfare tog två pallplatser – hon vann SM-guldet

Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar
NYHETER 2026-07-07 KL. 12:15
Premium

Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar

Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:45

Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka

Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:00

Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården

Debatt: En stad planerad med hjärta och hjärna
DEBATT 2026-07-07 KL. 10:00

Debatt: En stad planerad med hjärta och hjärna

Vädervarning utfärdad:
NYHETER 2026-07-07 KL. 09:00

Vädervarning utfärdad: "Olämpligt att ge sig ut"

Trots de nya reglerna – få vill locka med alkohol
NYHETER 2026-07-07 KL. 08:00
Premium

Trots de nya reglerna – få vill locka med alkohol

Paret redo att satsa på ny restaurang i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-07 KL. 07:30
Premium

Paret redo att satsa på ny restaurang i Kungsbacka

Trio rånade och hotade man – i hans egen lägenhet
NYHETER 2026-07-07 KL. 06:45
Premium

Trio rånade och hotade man – i hans egen lägenhet

Arbetsplatsolycka – man föll två meter
NYHETER 2026-07-06 KL. 21:47

Arbetsplatsolycka – man föll två meter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-07-08 KL. 13:15
Solen är här – så varmt blir det i veckan
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 12:45
Efter vandalismen: Roboten har fått ett hus
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 12:10
Bra betyg till blodgivarna – Halland kan stötta andra
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 11:31
Klubben kräver sänkt hastighet: "Kör väldigt fort"
DEBATT 2026-07-08 KL. 10:00
Debatt: Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?
NYHETER 2026-07-08 KL. 08:45
SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 08:00
Man åtalas – misstänks ha våldtagit berusad kvinna
NYHETER 2026-07-08 KL. 07:21
Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 06:45
Man utan minne lockades att handla – anmäler
Premium | SPORT 2026-07-07 KL. 21:00
Från stor framgång i Polen till vård på intensiven
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 20:00
Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:28
Strömavbrott – över 600 drabbade

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.