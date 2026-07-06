Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-07-08 KL. 12:10
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Bra betyg till blodgivarna – Halland kan stötta andra

Av Sven Lundstedt

Hallänningarna är pålitliga blodgivare. I semestertider hjälper därför regionen till när det blir blodbrist på andra håll.

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