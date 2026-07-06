Klubben kräver sänkt hastighet: "Kör väldigt fort"

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Utanför Kungsbacka Ridklubb går Höglandavägen, väg 978. Idag är det en 70-sträcka, men ridklubben skickade i maj in en önskan till Länsstyrelsen om att sänka hastigheten till 50 km/h på en sträcka utmed klubbens område.
– Vi märker att folk kör väldigt fort där, säger Judith Pettersson, ordförande Kungsbacka Ridklubb.
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