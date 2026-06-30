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DEBATT 2026-07-06 KL. 10:30

Debatt: Alla äger sitt eget beteende i trafiken

Av Ronny Karlsson

Debatt: Alla äger sitt eget beteende i trafiken
Debatten om trafikklimatet går vidare. Arkivfoto: Norra Halland

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Svar på "Så enkelt minskas farliga omkörningar"

Gerhard, det intressanta är att du väljer att lägga ansvaret för vuxna bilförares farliga och olagliga omkörningar på ungdomar som kör långsamt. Ingen tvingar dig eller någon annan att korsa en heldragen linje eller göra en riskfylld omkörning. Det är ett aktivt val. Du och alla andra äger ert eget beteende.

Visst är det hänsynsfullt att köra åt sidan och släppa förbi när det är möjligt, och många LGF-förare gör också det. Men det förändrar inte det grundläggande faktumet: ansvaret för en farlig omkörning ligger alltid hos den som kör om – inte hos den som framför ett långsamtgående fordon enligt gällande regler.

Du nämner också blåljusfordon. Men deras eventuella framkomlighet är inte ditt ansvar och kan inte användas som ett argument för att rättfärdiga andra bilisters beteende. Om polis, ambulans och räddningstjänst ansåg att långsamtgående fordon utgjorde ett betydande problem hade de själva lyft frågan och drivit på för förändringar. De har dessutom både utbildning och särskilda befogenheter att hantera sådana situationer när de uppstår.

Det handlar egentligen inte om EPA-traktorer eller andra LGF-fordon. Det handlar om ansvar. Om att kunna acceptera att trafiken ibland inte flyter i den hastighet man själv önskar, utan att utsätta andra för livsfara.

Det var också hela min poäng från början: ta ditt ansvar som vuxen. Sluta skylla ditt eget agerande på andra. Ungdomar lär sig inte främst av vad vi säger – de lär sig av vad vi gör. Om vuxna visar att regler bara gäller när de passar, ska vi inte bli förvånade när nästa generation tar efter.

"Onsalabo"



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