Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård

Av Ronny Karlsson

En annorlunda stöld kunde avslöjas av en privatperson i Åsa under tisdagskvällen. Två personer upptäcktes nämligen när de försökte stjäla stuprör i en trädgård.

Polis stoppade två misstänkta tjuvar i Åsa under sen tisdagskväll.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen kopplades in klockan 21.48 och det var en privatperson som hörde av sig.

– Personen ska ha sett två andra personer som försökte att stjäla stuprör från ett hus i en trädgård. Jag antar att de var ute efter koppar, säger polisens presstalesperson Emelie Lundqvist.

En polispatrull kallades till platsen och två personer hittades nära den plats där de avslöjades.

De båda, en man i 40-årsåldern och en kvinna i samma ålder, kunde gripas och är nu misstänka för försök till stöld samt häleri.