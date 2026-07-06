Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård

En annorlunda stöld kunde avslöjas av en privatperson i Åsa under tisdagskvällen. Två personer upptäcktes nämligen när de försökte stjäla stuprör i en trädgård.
Polisen kopplades in klockan 21.48 och det var en privatperson som hörde av sig.
– Personen ska ha sett två andra personer som försökte att stjäla stuprör från ett hus i en trädgård. Jag antar att de var ute efter koppar, säger polisens presstalesperson Emelie Lundqvist.
En polispatrull kallades till platsen och två personer hittades nära den plats där de avslöjades.
De båda, en man i 40-årsåldern och en kvinna i samma ålder, kunde gripas och är nu misstänka för försök till stöld samt häleri.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.